Умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил ВС России Дмитрий Древаль

В Москве на 69-м году жизни скончался генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль. По предварительным данным, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

По информации, полученной от источника, Дмитрию Древалю стало плохо в его квартире на улице Академика Анохина. Родственники вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи не смогли спасти его жизнь.

Дмитрий Древаль служил в Министерстве обороны на протяжении 37 лет, занимая различные должности, включая заместителя начальника тыла вооружённых сил. В ходе своей службы он неоднократно бывал в зонах боевых действий и отвечал за обеспечение тыла армии.

Сообщается, что на момент смерти на теле Дмитрия Древаля не было обнаружено телесных повреждений, а причиной его кончины стало естественное ухудшение состояния здоровья. Он умер на глазах у своих близких, находясь дома.

После выхода в отставку в начале 2000-х годов Дмитрий Древаль некоторое время занимал пост заместителя начальника тыла Вооружённых сил. С 2018 года он работал в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, где возглавлял управление организационного обеспечения развития медицинского образования. За свою долгую службу он был награждён орденом "За военные заслуги" и медалью "За спасение погибавших".

Фото: Mil.ru (CC BY 4.0)