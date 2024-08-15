Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, заявил, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который в настоящее время занимает должность посла Украины в Великобритании, был вызван в Киев. Подробности этого вызова блогер не раскрыл.

Ранее издание Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что Центральное разведывательное управление США требовало от украинского лидера Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Зеленский якобы согласился с этим требованием, однако генерал Валерий Залужный, как утверждается, не подчинился приказу. Тем не менее, согласно тому же изданию, Залужный отрицает свою причастность к взрывам на этих газопроводах.

Ранее ряд немецких СМИ, ссылаясь на следственные данные, сообщил, что планирование подрыва "Северного потока" началось еще в 2014 году. По их версии, некая украинская группа занималась подготовкой взрыва еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Источник, знакомый с ходом расследования, также утверждал, что появились новые доказательства, указывающие на причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к организации взрывов на "Северных потоках". Предполагается, что яхта была использована в рамках подготовки теракта.

Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о том, что как минимум два украинца могут быть причастны к взрывам на "Северных потоках". Согласно информации СМИ, яхта "Андромеда" была арендована варшавской компанией Feeria Lwowa, основанной в 2016 году и зарегистрированной на двух граждан Украины.

Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу - "Северный поток" и "Северный поток 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают, что произошла целенаправленная диверсия. Оператор "Северного потока" - компания Nord Stream AG - сообщал, что разрушения на газопроводах носят беспрецедентный характер, и сроки их восстановления невозможно предсказать. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту международного терроризма. Российская сторона неоднократно запрашивала данные о взрывах на "Северных потоках", однако, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ответа на эти запросы так и не последовало.

Фото: commons.wikimedia.orgПрезидент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт(Creative Commons Attribution 4.0 International.)