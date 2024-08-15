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WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать
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Залужный прокомментировал обвинения во взрыве "Северных потоков"

WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки"

Бывший главком украинской армии и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки" в сентябре 2022 года. По его словам, вся эта информация является провокацией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

"Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией", — говорится в публикации американского издания.

Кроме того, как сообщает издание в переписке он добавил, что украинская армия не уполномочена проводить зарубежные миссии. В связи с этим, как утверждается, экс-главком ВСУ Залужный не может быть замешан во взрывах "Северных потоков".

Издание WSJ опубликовало статью, в которой говорится о плане подрыва газопроводом, подготовленном лично Владимиром Зеленским. В материале отмечается, что теракт планировался еще за несколько месяцев до случившегося — в мае 2022 года.

Фото: flickr/President of Ukraine

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