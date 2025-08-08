Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
задержание, полиция
задержание, полиция
© Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:30

Охотничье ружье и требования к судье: как в Дагестане пресекли захват заложников

В Дагестане бойцы Росгвардии освободили заложниц из плена бывшего мужа

В Тарумовском районе Дагестана бойцы спецподразделения "Ястреб-Каспий" Росгвардии успешно провели операцию по освобождению двух женщин, захваченных в заложники. Вооруженный 62-летний мужчина, бывший супруг одной из потерпевших, ворвался в дом с охотничьим ружьем и удерживал там свою экс-жену и ее сестру.

По информации пресс-службы Росгвардии, злоумышленник выдвигал необычные требования — он настаивал на присутствии районного судьи и прокурора, выражая недовольство решением жилищного спора после развода. В ходе переговоров правоохранителям удалось добиться освобождения сестры хозяйки дома.

После двух часов безуспешных переговоров спецназ перешел к активным действиям. В результате четко спланированной операции вторую заложницу освободили без каких-либо пострадавших. Подозреваемого задержали, а на месте происшествия изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Эксперты обращают внимание на то, что этот инцидент вновь обратил внимание на проблему бытового насилия и конфликтов после разводов. Местные власти уже заявили о необходимости усиления профилактической работы в этом направлении. Следователи возбудили уголовное дело по статье о захвате заложников, что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Дагестане жених угостил невесту снюсом и сорвал торжество на 700 человек 03.08.2025 в 22:50

Никотиновое успокоение: как снюс отключил невесту на свадьбе

В Махачкале грандиозная свадьба на 700 человек была срочно перенесена после того, как жених дал невесте снюс, чтобы успокоить её перед церемонией. Девушке стало плохо непосредственно перед началом торжества, потребовалась медицинская помощь. По последним данным, её состояние нормализовалось, но праздник пришлось отложить.

Читать полностью » Рособрнадзор опроверг слухи о «рекордных» результатах ЕГЭ на Кавказе 03.08.2025 в 20:13

Стобалльники-2025: где на самом деле больше всего отличников ЕГЭ

Рособрнадзор опроверг информацию о необычно высоком числе выпускников в Северо-Кавказском федеральном округе, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария лидируют по количеству стобалльников.

Читать полностью » Уровень воды в реке Герхожан-Суу в Тырныаузе стабилизировался 02.08.2025 в 23:42

Грязевая угроза отступила: в Тырныаузе нормализовалась ситуация с рекой

В Тырныаузе уровень воды в реке Герхожан-Суу вернулся к нормальным значениям, что позволило начать работы по расчистке селевых наносов. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале, отметив, что ночь в городе прошла спокойно. В городе ведется планомерная работа по ликвидации последствий стихии.

Читать полностью » Семь населённых пунктов Ставрополья остались без водоснабжения 02.08.2025 в 16:25

Водовод дал течь: авария оставила без воды почти две тысячи жителей Ставрополья

Семь населённых пунктов Минераловодского округа Ставропольского края остались без водоснабжения из-за аварии на полиэтиленовом водоводе. Инцидент произошёл на Прикумском участке федеральной трассы, где сейчас работают аварийные бригады местного водоканала. По данным администрации Минеральных Вод, без воды оказались более 1,8 тысячи абонентов.

Читать полностью » В Северо-Кавказском округе стартует автопробег в честь 80-летия Победы 01.08.2025 в 22:35

Красные крылья Победы: как на Северном Кавказе чтят память героев

В начале августа 2025 года жители Северного Кавказа станут свидетелями масштабного патриотического события — автопробега "Красные крылья Победы", приуроченного к 80-летию разгрома фашистской Германии. Инициатива, организованная Центральным Комитетом КПРФ, объединит несколько регионов, включая Дагестан, Чечню, Ингушетию и других.

Читать полностью » В Дагестане осудили вторую участницу сделки по продаже новорожденного 01.08.2025 в 19:53

Детский товар: как в Махачкале раскрыли схему торговли младенцами

В Дагестане завершилось рассмотрение громкого уголовного дела о продаже новорожденного ребенка. Суд признал виновной жительницу Махачкалы, купившую младенца у его родной матери за 300 тысяч рублей. Преступная сделка состоялась в январе текущего года в одном из местных роддомов, где 25-летняя роженица сразу после родов передала ребенка покупательнице.

Читать полностью » На Эльбрусе просят туристов покинуть курорт из-за угрозы селей и организовали эвакуацию 01.08.2025 в 17:23

Окно для выезда: как спасают отдыхающих перед новым сходом селевых потоков

В Кабардино-Балкарии сложилась чрезвычайная ситуация: из-за угрозы новых селевых потоков туристов курорта "Эльбрус" срочно просят покинуть район, особенно тех, у кого запланирован выезд 1-3 августа. Основная дорога через Тырныауз, ведущая к курорту, уже повреждена после схода селей 22 июля, а ухудшение погоды может полностью перекрыть оставшиеся объездные пути.

Читать полностью » На Ставрополье участникам СВО помогают найти работу через персональных кураторов 31.07.2025 в 23:37

От боя к работе: как на Ставрополье помогают ветеранам СВО вернуться к мирной жизни

В Ставропольском крае реализуется комплексная программа по трудоустройству участников специальной военной операции. Каждому обратившемуся в центр занятости ветерану назначается персональный куратор, который помогает подобрать подходящую работу с учетом профессиональных навыков, состояния здоровья и личных предпочтений.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Аэропорты Сочи и Калуги возобновили работу после временных ограничений
УрФО

Сургутские хирурги внедрили инновационный метод лечения туннельного синдрома
Красота и здоровье

Российский рынок люксовых товаров восстанавливается: уникальные возможности для отечественных брендов
Еда

Почему рис нужно мыть перед варкой: причины и простая техника
СЗФО

На границе Тверской и Новгородской областей открыта новая развязка трассы М-11 "Нева"
Наука и технологии

Спутниковые данные зафиксировали самую длинную молнию в истории — 829 км над США
Красота и здоровье

Планка для начинающих: 7-дневная программа, чтобы увидеть первые результаты
Дом

Создайте уют за 10 минут: простые советы по уборке для занятых людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru