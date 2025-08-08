Охотничье ружье и требования к судье: как в Дагестане пресекли захват заложников

В Тарумовском районе Дагестана бойцы спецподразделения "Ястреб-Каспий" Росгвардии успешно провели операцию по освобождению двух женщин, захваченных в заложники. Вооруженный 62-летний мужчина, бывший супруг одной из потерпевших, ворвался в дом с охотничьим ружьем и удерживал там свою экс-жену и ее сестру.

По информации пресс-службы Росгвардии, злоумышленник выдвигал необычные требования — он настаивал на присутствии районного судьи и прокурора, выражая недовольство решением жилищного спора после развода. В ходе переговоров правоохранителям удалось добиться освобождения сестры хозяйки дома.

После двух часов безуспешных переговоров спецназ перешел к активным действиям. В результате четко спланированной операции вторую заложницу освободили без каких-либо пострадавших. Подозреваемого задержали, а на месте происшествия изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Эксперты обращают внимание на то, что этот инцидент вновь обратил внимание на проблему бытового насилия и конфликтов после разводов. Местные власти уже заявили о необходимости усиления профилактической работы в этом направлении. Следователи возбудили уголовное дело по статье о захвате заложников, что предусматривает до 15 лет лишения свободы.