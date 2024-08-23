В российской колонии заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН

В Волгоградской области заключенные захватили колонию ИК-19 в Волгоградской области, у них есть заложники. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ФСИН.

В свою очередь, Telegram-канал SHOT сообщает, что, по предварительной информации, в колонии произошел бунт. В результате несколько заключенных взяли в заложники четверых сотрудников ФСИН. Утверждается, что как минимум один из сотрудников убит, еще трое тяжело ранены.

Кроме того, сообщается, что захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

Стоит отметить, что всего в колонии №19 содержится 1241 человек.

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