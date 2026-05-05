Строительство новостроек в Москве
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:56

Покупка залоговой недвижимости выглядит выгодной: одна ошибка перечеркнет сделку

Покупка залоговой недвижимости может быть выгодной, но без проверки объекта покупатель рискует остаться и без жилья, и без денег, пояснила риелтор, эксперт по недвижимости, сооснователь агентства недвижимости "Истоки" Ирина Асоулюк. О том, когда такая сделка становится оправданной и почему ее нельзя проводить без независимого юриста, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Ранее издание Газета.ру сообщило, что россияне скупают у банков залоги в виде квартир и машин.

Интерес к залоговым квартирам сохранялся всегда и сейчас растет, поскольку такие объекты часто стоят ниже рынка, пояснила Асоулюк. По ее словам, низкая цена может создавать у покупателей ощущение редкой возможности, но именно в таких сделках особенно важно заранее оценивать юридические последствия.

"Срабатывает обычная человеческая психология: все побежали, и я побежал. Все покупают, наверное, мне тоже надо, тем более цена интересна. Но всегда есть риски. В случае с покупкой залоговой недвижимости я считаю нужным всегда на эти риски обращать внимание покупателя", — пояснила Асоулюк.

Одним из ключевых рисков она назвала возможное банкротство бывшего владельца квартиры. В таком случае сделку могут оспорить в суде в течение года, а покупатель рискует лишиться недвижимости и не вернуть деньги, если продавец окажется не в состоянии их возместить.

Кроме того, на квартире могут остаться скрытые долги и обременения. Помимо ипотеки, речь может идти о неоплаченных коммунальных счетах, налогах или претензиях со стороны третьих лиц, включая прописанных жильцов.

"Сделку нужно согласовывать с банком. Это согласование может затянуться на неопределенный срок, иногда на длительный срок, до нескольких месяцев. Если в этот момент вы продаете свою старую квартиру, то срыв сроков будет критичным. Кроме того, сама по себе сделка сложнее, нужно предполагать, что это повлечет дополнительные траты на юристов и нотариусов", — рассказала эксперт.

Асоулюк также предупредила, что при покупке через аукцион у покупателя может не быть возможности детально осмотреть жилье. Из-за этого дефекты объекта иногда становятся заметны уже после оформления сделки.

Особенно опасной специалист назвала попытку договориться с владельцем квартиры напрямую, в обход банка. По ее словам, в таком случае ипотека не будет погашена, а зарегистрировать право собственности покупатель не сможет.

Риелтор подчеркнула, что покупка залоговой недвижимости может быть целесообразной и выгодной только при условии, что все риски заранее учтены. Для проверки объекта и сопровождения сделки, по ее словам, необходимо привлечь независимого юриста, поскольку экономия на этом этапе не оправдывает возможные потери.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

