Холодец
Холодец
© commons.wikimedia.org by Evan-Amos
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:17

Заливное вместо холодца: здоровая альтернатива новогоднему блюду с избыточным содержанием жиров

Стародубова развенчала миф о пользе коллагена в холодце для суставов и кожи — РИА Новости

Традиционный холодец, несмотря на свою популярность на новогоднем столе, представляет собой блюдо с высоким содержанием насыщенных жиров и соли, что может привести к серьёзным рискам для здоровья, предупреждает диетолог Антонина Стародубова в интервью РИА Новости.

Риски избыточного потребления холодца

По словам Стародубовой, холодец содержит много насыщенных жиров, которые при регулярном избыточном потреблении могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний ЖКТ и суставов.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения и российских специалистов говорят, что содержание насыщенных жиров в рационе не должно превышать 10% от общей калорийности рациона, что для диеты в 2000 ккал составляет не более 22 граммов.

"Избыточное потребление насыщенных жиров с рационом питания связано с рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов", — объяснила диетолог.

Миф о пользе коллагена

Стародубова также развенчала миф о том, что холодец полезен за счёт содержания коллагена, который якобы укрепляет суставы и улучшает состояние кожи. Врач пояснила, что белки из пищи, включая коллаген, расщепляются в организме до аминокислот, и этот процесс не способствует синтезу собственного коллагена в организме.

"Не совсем верным будет считать, что увеличение употребления пищевого коллагена будет способствовать преимущественному синтезу именно собственного коллагена", — сказала специалист.

Рекомендации по потреблению соли и альтернативы

Особое внимание Стародубова уделила избыточному потреблению соли, которое может привести к повышению артериального давления. Она порекомендовала ограничить суточное потребление соли до 5 граммов, а для холодца снизить количество добавляемой соли или выбрать менее солёный вариант готового продукта.

Вместо традиционного холодца диетолог предложила более здоровую альтернативу — заливное из нежирного мяса курицы, индейки или рыбы. В таком блюде можно добавить овощи и зелень, что обогатит его витаминами и минеральными веществами.

"Такому традиционному новогоднему блюду, как холодец, лучше предпочесть заливное из нежирного мяса курицы, индейки или рыбы", — порекомендовала она.

Мера — залог здоровья

Стародубова добавила, что здоровым людям можно время от времени включать холодец в свой рацион, но важно соблюдать умеренность. Порция не должна превышать 100-150 граммов.

