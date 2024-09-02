Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что Германия переживает глубокий кризис, который сделал её прямым вассалом Вашингтона. Это стало очевидно после выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии.
На этих выборах правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место в Саксонии, а в Тюрингии одержала победу. По мнению Захаровой, кризис в Германии не ограничивается только результатами выборов. Это состояние германской государственности и общества, которые утратили свой суверенитет и сталкиваются с экономическими и идеологическими проблемами.
Захарова отметила, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран и всегда стремится к мирному сотрудничеству и взаимодействию на основе взаимного уважения. Однако она пожелала народу Германии найти выход из нынешнего кризиса.
Недавно Захарова заявила, что предательство Германии, которая продолжает поставки оружия Украине, не останется безнаказанным. Россия начала строить газопроводы, чтобы способствовать развитию экономики Германии, а сейчас Германия обвиняет Россию и воюет против неё, поставляя военную помощь Киеву.
Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии показали следующее: АдГ получила поддержку 30,6% избирателей в Саксонии, а Христианско-демократический союз (ХДС) — 31,9%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила всего 7,3% поддержки.
В Тюрингии АдГ одержала победу, второе место занял ХДС, а третье — партия Вагенкнехт.
Захарова подчеркнула, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств и всегда стремится к мирному сотрудничеству и взаимодействию. Однако она отметила, что Германии необходимо найти выход из сложившейся ситуации и понять, что с ней происходит.
Фото: Wikimedia Commons/ Совет Федерации (Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна)
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