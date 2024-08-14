Мария Захарова официально поблагодарила МО Германии за отказ почитания офицеров СС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в своем Telegram-канале, прокомментировала решение Министерства обороны Германии отменить включение бывших нацистов в список почитаемых военных. Она выразила благодарность всем антифашистам, которые активно выступили против этого решения.
Захарова отметила, что после критики Министерство обороны Германии пересмотрело свое решение о включении бывших нацистов в перечень почитаемых военных.
Ранее немецкие СМИ опубликовали фрагменты внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, из которых следовало, что Министерство обороны Германии намеревалось расширить "указ о традициях", принятый в 2018 году. Этот документ регулирует "культуру памяти" в немецких вооруженных силах. Представитель министерства Арне Коллац подтвердил, что планировалось впервые начать чествовать наравне с участниками сопротивления нацизму также некоторых членов Вермахта, которые после окончания Второй мировой войны участвовали в создании новой армии ФРГ и открыто отмежевались от своего прошлого.
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