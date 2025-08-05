Полезный овощ? Когда кабачки вызывают больше вреда, чем пользы для вашего организма

Кабачки — это полезный овощ, но для некоторых людей, особенно с определенными заболеваниями, их употребление может быть рискованным. Дмитрий Быстров, доцент кафедры индустрии общественного питания Университета Росбиотех, в беседе с "Лентой.ру" рассказал, почему холодные закуски из кабачков, такие как кабачковая икра, могут быть опасны для здоровья.

Опасности для людей с заболеваниями

Быстров отметил, что холодные закуски из кабачков не рекомендуются людям с заболеваниями поджелудочной железы, печени, почек, кишечника и гипертонией. Кабачковая икра, в частности, может представлять опасность из-за содержания масла, томатов, моркови, уксуса и повышенного уровня соли, что может раздражать органы пищеварения и усугублять заболевания.

Кабачки при гастрите и заболеваниях почек

Салаты с сырыми молодыми кабачками также не подходят для людей с гастритом с повышенной кислотностью. Эфирные масла, содержащиеся в кабачках, могут раздражать слизистую оболочку желудка и стимулировать избыточное выделение соляной кислоты.

Кроме того, такие салаты не рекомендуются при заболеваниях почек из-за мочегонного эффекта. Высокое содержание солей калия в кабачках может способствовать образованию камней в почках, поэтому для людей с такими заболеваниями кабачки следует отваривать, чтобы снизить содержание калия.

Полезные свойства для здоровых людей

Тем, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом и почками, можно употреблять сырые кабачки. Они содержат витамины С и А, а также лютеин и зеаксантин, которые полезны для здоровья глаз и сердечно-сосудистой системы.