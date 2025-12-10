Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
храп
храп
© Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:58

Закрытый рот — открытая опасность: ночная практика из соцсетей запускает пугающий эффект

Заклеивание рта ухудшает дыхание во время сна — Виктория Радько

Практика ночного заклеивания рта специальными тейпами, ставшая популярной в соцсетях, может приносить не пользу, а серьёзный вред — об этом сообщает Life.ru. По оценке специалистов, метод, который позиционируют как простой способ борьбы с храпом, не имеет научного обоснования и способен ухудшать работу дыхательной системы.

Возможные риски и отсутствие доказательной базы

По словам врача-ортодонта Виктории Радько, тейпы, фиксирующие губы во время сна, создают искусственное препятствие для ротового дыхания. Такой подход не устраняет механизм возникновения храпа и при этом нарушает естественный доступ воздуха. Метод не подтверждён клиническими исследованиями, а его применение может привести к ночной гипоксии и нарушению структуры сна.

Специалист подчёркивает, что особенно опасна подобная практика для людей, у которых отмечается заложенность носа. В этих условиях ограничение дыхательных путей способно вызвать состояние кислородного голодания, что отражается на самочувствии и качестве ночного восстановления. К тому же клейкая поверхность тейпа нередко вызывает раздражение кожи и аллергические реакции.

Влияние на челюстно-лицевую систему

Ортодонт отмечает, что фиксация рта в неестественном положении становится дополнительной нагрузкой для зубочелюстного аппарата. У людей с неправильным прикусом это приводит к усилению давления на зубы и височно-нижнечелюстной сустав. Мышцы, вместо расслабления в ночной период, вынуждены сохранять напряжение, что может вызывать болезненность и утреннюю скованность.

Такие последствия формируют риск усугубления имеющихся нарушений. По словам специалиста, механическая фиксация челюсти противоречит физиологии сна и не способствует улучшению дыхания. Эта практика рассматривается как вмешательство, способное нанести ущерб как мягким тканям, так и суставным структурам.

Симптомы, требующие медицинского подхода

Врач подчёркивает, что храп и сухость во рту не являются самостоятельными проблемами, а сигнализируют о нарушениях, требующих диагностики. Решение таких состояний связано с поиском причин у профильных специалистов, а не с применением поверхностных методов, не устраняющих первоисточник. Неправильная тактика может привести к затяжным осложнениям и ухудшению общего состояния.

"Главная проблема подобной практики — искусственное препятствие для ротового дыхания. Заклеивание рта не устраняет причину храпа, но при этом ограничивает поступление воздуха", — объяснила ортодонт Виктория Радько.

В её комментарии подчёркивается необходимость индивидуального подхода и медицинского контроля. Только специалист способен определить, связано ли ночное дыхание через рот с анатомическими особенностями, заболеваниями ЛОР-органов или другими факторами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прием антибиотиков нельзя прекращать самовольно — невролог Рожков сегодня в 12:17
Симптомы уходят, болезнь остается: эта ошибка в приеме лекарств срывает лечение

Невролог Павел Рожков объяснил NewsInfo, почему опасно самостоятельно прекращать прием лекарств.

Читать полностью » Эпидемия гриппа фиксируется при превышении порога в 10% — Светлана Вахрушева сегодня в 4:22
Вирусы вступили в сезон силы: специалисты фиксируют резкий рост заражений по всей стране

С начала холодов в России растёт число респираторных инфекций: эксперты фиксируют усиление циркуляции гриппа и других вирусов на фоне низкой доли COVID-19.

Читать полностью » Кето- и белковые диеты исключают углеводы и нарушают баланс — Кабанов сегодня в 4:12
Жил на гречке и яблоках — а потом едва не лишился сил: теперь понимаю, почему диеты не работают

Почему диеты снова и снова заводят в тупик и как сбалансированное питание помогает выйти из замкнутого круга? Эксперт объясняет, как изменить рацион надолго.

Читать полностью » Волосы теряют плотность при нарушении питания тканей организма — трихологи сегодня в 2:13
Утром на расчёске снова комок волос — но стоило изменить одну привычку, и всё поменялось

Выпадение волос после сорока часто связано не с возрастом, а с нарушением внутренних процессов организма. Разбор ключевых факторов помогает понять, как мягко восстановить здоровье волос и поддержать их рост.

Читать полностью » Овсянка помогает снизить уровень холестерина — врачи сегодня в 0:05
Варила овсянку неправильно всю жизнь — теперь готовлю по-новому и сыта до обеда

Простая овсянка может стать идеальным завтраком или причиной набора веса — всё зависит от того, как её готовить и какие ингредиенты добавлять.

Читать полностью » Глиттерные лаки стали главным трендом сезона — визажист Дебора Липпман вчера в 20:10
Маникюр стал искусством: как блестящая идея изменила индустрию красоты

Дебора Липпман превратила глиттерный лак в символ стиля и свободы самовыражения. Как один оттенок изменил индустрию маникюра и вдохновил миллионы женщин.

Читать полностью » Фрукты с витамином С улучшили состояние кожи — Journal of Investigative Dermatology вчера в 18:49
Секрет сияющей кожи оказался на кухне: коллаген просыпается от еды, а не от баночек

Учёные из Университета Отаго доказали: витамин С из пищи стимулирует синтез коллагена и ускоряет обновление кожи, подтверждая связь питания и молодости

Читать полностью » Ожирение требует командного лечения — сообщил эндокринолог Калинчев вчера в 18:18
Организм включает режим выживания: почему худеть — это битва с собственным телом

Лишний вес не поддаётся лечению в одиночку: врачи говорят о необходимости командной терапии и внутренней готовности пациента к переменам.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Зарплаты рабочих специалистов в крае растут темпами выше инфляции
Туризм
Сербия остаётся популярным новогодним направлением без виз — АТОР
ЮФО
Суд отклонил иск о запрете обсуждать доходы местной чиновницы — Kub Mash
ЮФО
Урожай зерна в Краснодарском крае снизился на 20% из-за засухи
Еда
Блины с лососем стали праздничным трендом зимнего меню — Cuisineaz
Дом
Свежие следы пота удаляются легче при своевременной обработке — эксперты по быту
ЮФО
В горах края ожидается дождь, мокрый снег и снег с гололёдом — синоптик Вильфанд
Красота и здоровье
Гипертония может привести к потере зрения у пациентов — офтальмологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet