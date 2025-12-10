Закрытый рот — открытая опасность: ночная практика из соцсетей запускает пугающий эффект

Практика ночного заклеивания рта специальными тейпами, ставшая популярной в соцсетях, может приносить не пользу, а серьёзный вред — об этом сообщает Life.ru. По оценке специалистов, метод, который позиционируют как простой способ борьбы с храпом, не имеет научного обоснования и способен ухудшать работу дыхательной системы.

Возможные риски и отсутствие доказательной базы

По словам врача-ортодонта Виктории Радько, тейпы, фиксирующие губы во время сна, создают искусственное препятствие для ротового дыхания. Такой подход не устраняет механизм возникновения храпа и при этом нарушает естественный доступ воздуха. Метод не подтверждён клиническими исследованиями, а его применение может привести к ночной гипоксии и нарушению структуры сна.

Специалист подчёркивает, что особенно опасна подобная практика для людей, у которых отмечается заложенность носа. В этих условиях ограничение дыхательных путей способно вызвать состояние кислородного голодания, что отражается на самочувствии и качестве ночного восстановления. К тому же клейкая поверхность тейпа нередко вызывает раздражение кожи и аллергические реакции.

Влияние на челюстно-лицевую систему

Ортодонт отмечает, что фиксация рта в неестественном положении становится дополнительной нагрузкой для зубочелюстного аппарата. У людей с неправильным прикусом это приводит к усилению давления на зубы и височно-нижнечелюстной сустав. Мышцы, вместо расслабления в ночной период, вынуждены сохранять напряжение, что может вызывать болезненность и утреннюю скованность.

Такие последствия формируют риск усугубления имеющихся нарушений. По словам специалиста, механическая фиксация челюсти противоречит физиологии сна и не способствует улучшению дыхания. Эта практика рассматривается как вмешательство, способное нанести ущерб как мягким тканям, так и суставным структурам.

Симптомы, требующие медицинского подхода

Врач подчёркивает, что храп и сухость во рту не являются самостоятельными проблемами, а сигнализируют о нарушениях, требующих диагностики. Решение таких состояний связано с поиском причин у профильных специалистов, а не с применением поверхностных методов, не устраняющих первоисточник. Неправильная тактика может привести к затяжным осложнениям и ухудшению общего состояния.

"Главная проблема подобной практики — искусственное препятствие для ротового дыхания. Заклеивание рта не устраняет причину храпа, но при этом ограничивает поступление воздуха", — объяснила ортодонт Виктория Радько.

В её комментарии подчёркивается необходимость индивидуального подхода и медицинского контроля. Только специалист способен определить, связано ли ночное дыхание через рот с анатомическими особенностями, заболеваниями ЛОР-органов или другими факторами.