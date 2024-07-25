Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил о готовности украинских властей Закарпатья, где проживает венгерское меньшинство, к сотрудничеству с Будапештом.
Однако он отметил, что Киев рассматривает Венгрию как политического оппонента из-за ее стремления к мирному урегулированию конфликта.
Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил ряд важных дипломатических визитов. Он посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, затем побывал в Пекине, где выступил за сотрудничество между ЕС и Китаем. После этого Орбан принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне и провел переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде.
По итогам своих поездок Орбан представил план по урегулированию украинского кризиса, основанный на реалистичной оценке ситуации. Он подчеркнул, что решающую роль в завершении конфликта играют США, Китай и ЕС, хотя основными участниками переговоров должны быть непосредственные стороны конфликта.
Реакция на дипломатическую активность Орбана была неоднозначной. Москва положительно оценила его готовность к диалогу, в то время как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан не имеет мандата представлять ЕС на международной арене. В ответ на критику Орбан выразил мнение, что "бред брюссельских бюрократов" препятствует мирным усилиям в отношении Украины.
Фото: www. flickr.com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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