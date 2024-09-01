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В сентябре вступят в силу изменения в законодательстве о недвижимости и ЖКХ
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Новые правила в недвижимости и ЖКХ с сентября 2024: продажа ипотечного жилья, ответственность застройщиков и ипотечные кредиты

В сентябре вступят в силу изменения в законодательстве о недвижимости и ЖКХ

В первом месяце осени собственники недвижимости и строители столкнутся с новыми правилами, которые вступят в силу в сентябре 2024 года. Эти изменения затрагивают продажу ипотечного жилья, ответственность застройщиков.

Так, с 11 сентября 2024 года граждане смогут самостоятельно реализовывать недвижимость, находящуюся в залоге. Банк, предоставивший ипотеку, будет обязан рассмотреть заявление о продаже в течение десяти дней, установив при этом минимальную цену, не ниже остатка долга.

С 1 сентября 2024 года также вступают в силу изменения к 214-ФЗ, снижающие штрафы для застройщиков и минимизирующие гарантии по срокам, но позволяющие взыскивать убытки свыше неустойки. Минимальный гарантийный срок уменьшится с пяти до трех лет.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года закон ограничит выдачу ипотечных кредитов с плавающей ставкой, требуя, чтобы сумма превышала 200 средних заработных плат.

Фото: freepik

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