Новые правила в недвижимости и ЖКХ с сентября 2024: продажа ипотечного жилья, ответственность застройщиков и ипотечные кредиты

В первом месяце осени собственники недвижимости и строители столкнутся с новыми правилами, которые вступят в силу в сентябре 2024 года. Эти изменения затрагивают продажу ипотечного жилья, ответственность застройщиков.
Так, с 11 сентября 2024 года граждане смогут самостоятельно реализовывать недвижимость, находящуюся в залоге. Банк, предоставивший ипотеку, будет обязан рассмотреть заявление о продаже в течение десяти дней, установив при этом минимальную цену, не ниже остатка долга.
С 1 сентября 2024 года также вступают в силу изменения к 214-ФЗ, снижающие штрафы для застройщиков и минимизирующие гарантии по срокам, но позволяющие взыскивать убытки свыше неустойки. Минимальный гарантийный срок уменьшится с пяти до трех лет.
Кроме того, с 1 сентября 2024 года закон ограничит выдачу ипотечных кредитов с плавающей ставкой, требуя, чтобы сумма превышала 200 средних заработных плат.
Фото: freepik
В Газе погиб находившийся в заложниках у ХАМАС россиянин
Армия обороны Израиля обнародовала персональную информацию о шести заложников, попавших в плен к террористической организации ХАМАС, чьи тела обнаружены бойцами ЦАХАЛ на территории населенного пункта Рафах, в списке есть россиянин Александр Лобанов.
Израиль дезавуировал данные о полном прекращении огня для вакцинации в Газе
Полного прекращения огня в секторе Газа для организации массовой вакцинации населения от полиомиелита не предусмотрено, информация о паузе в военных действиях не верна, сообщает советник офиса премьера страны Дмитрий Гендельман.
Брэд Питт провёл часть лета на винодельне вместе с Инес де Рамон
Актёр Брэд Питт и его девушка, фитнес-тренер Инес де Рамон, проводили летом время на французской винодельне Chateau Miraval.
Mash: Пугачёва использует связи с Киркоровым для помощи Галкину*
Алла Пугачёва продолжает активно бороться за отмену статуса иноагента для Максима Галкина*, несмотря на его внешнее равнодушие к этой теме.