Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сергей Миронов
Сергей Миронов
© commons.wikimedia.org by State Duma is licensed under CC BY 4.0
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:32

Законопроект против серых схем: как Россия собирается ужесточить найм мигрантов для иностранных ИП

Иностранные ИП смогут нанимать мигрантов только после 3 лет работы в России — ТАСС

В России предложили ужесточить правила найма мигрантов на предприятиях, которыми владеют иностранные предприниматели. Инициатива направлена на повышение ответственности бизнеса и снижение рисков злоупотреблений на рынке труда. Об этом сообщает ТАСС.

Новые требования для иностранных ИП

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесёт в Госдуму законопроект, предусматривающий дополнительные ограничения для иностранных граждан со статусом индивидуальных предпринимателей. Соавтором инициативы выступил депутат фракции Федот Тумусов.

Изменения предлагается внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно законопроекту, иностранные ИП смогут принимать на работу мигрантов или выступать заказчиками работ только при условии, что они зарегистрированы в этом статусе не менее трёх лет.

Репутация и отсутствие нарушений

Помимо требования по сроку регистрации, законопроект устанавливает еще одно обязательное условие. Иностранный предприниматель не должен иметь судимости за нарушения налогового, трудового или уголовного законодательства.

По замыслу авторов инициативы, такой подход позволит отсечь недобросовестных участников рынка и снизить вероятность использования мигрантов в серых или незаконных схемах. Законодатели считают, что найм иностранных работников должен быть возможен только при подтвержденной деловой репутации работодателя.

Позиция Сергея Миронова

Сергей Миронов подчеркнул, что предлагаемые меры носят профилактический характер и направлены на формирование более прозрачной бизнес-среды.

"Будет правильно, если для наполнения вакансий, в том числе за счет мигрантов, иностранный гражданин со статусом ИП сначала подтвердит свою безупречную репутацию. В одночасье этого не сдать, а трехлетнего периода вполне достаточно", — сказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов ТАСС.

По его мнению, выполнение этих условий будет способствовать соблюдению норм российского законодательства и повысит ответственность иностранных предпринимателей, работающих в стране.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лурье встретила решение суда в кругу семьи — адвокат Свириденко вчера в 15:04
Суд закончился, но история только началась: что сделала победительница дела Долиной

После решения Верховного суда Полина Лурье вышла на связь с программой "Пусть говорят", рассказав о квартире, семье и эмоциях после победы.

Читать полностью » Суд по делу Ларисы Долиной не стал обязательным для других дел — адвокат Айвар вчера в 14:40
Неожиданное поворот в судебной системе: как решение по делу Ларисы Долиной затронет будущее правоприменения

Решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной может повлиять на рассмотрение аналогичных дел, несмотря на отсутствие обязательных прецедентов в российском праве.

Читать полностью » Списание ипотеки за четвертого ребенка возможно при поддержке государства — Бессараб вчера в 14:13
Революция в семейной политике: как Россия может стимулировать рождаемость с помощью списания ипотек

Депутат Светлана Бессараб поддержала идею списания ипотечных кредитов после рождения четвертого ребенка, подчеркивая, что это возможно при поддержке государства.

Читать полностью » Госдума запретила продажу сигарет и вейпов на остановках — Известия вчера в 14:02
Табачные витрины у транспорта уходят в прошлое: закон ударит по самым доступным точкам продаж

Госдума принимает решение о запрете продажи табачной и никотинсодержащей продукции на остановках. Это поможет сохранить здоровье граждан и защитить молодежь.

Читать полностью » Россия готова внедрить возрастную авторизацию через Госуслуги — Свинцов вчера в 13:13
Соцсети под контролем: Россия запускает революционную возрастную авторизацию — что это значит для подростков

Депутат Андрей Свинцов предложил ввести возрастную авторизацию в соцсетях в России, чтобы защитить подростков от избыточного влияния цифровой среды.

Читать полностью » Ватаманюк назвал решение по вчера в 13:12
Перевод денег третьим лицам — не повод отбирать квартиру: Ватаманюк подвёл итог громкому делу

Аннонс: Верховный суд вынес принципиальное решение по делу Долиной, закрепив право собственности за Лурье и закрыв лазейки бабушкиной схемы на рынке московской недвижимости.

Читать полностью » Более 2 млн человек задействованы в дропперстве в России — депутат Луговой вчера в 12:57
Новые преступные схемы: как дропперство уничтожает финансовую систему России

Андрей Луговой сообщил, что более 2 млн человек участвуют в дропперстве в России, при этом проблема не уменьшается, а наоборот, требует комплексного подхода для решения.

Читать полностью » Индексацию страховых пенсий на 7,6% проведут с января 2026 года — Минтруд вчера в 12:12
Январь пришёл раньше срока: как календарь подарил пенсионерам лишний месяц ожиданий

Часть пенсионеров получит январские выплаты ещё в декабре: досрочное зачисление связано с длинными новогодними праздниками.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Отказ от еды перед сном ухудшает качество сна — врачи Горздрава
Общество
Украшение рабочего места к Новому году может привести к штрафам — юрист
Общество
Цены на бензин в Ямале снизились на 2,8%, дизель подорожал на 0,2% — ИАС Мониторинг Ямал
Туризм
Сергиев Посад готовит медовую коврижку по монастырским традициям — Турпром
Садоводство
Лён помогает повысить урожайность на участке за счёт привлечения пчёл — Сад и огород
Россия
Иван Сухарев предложил учредить День инженера в России 19 января — ТАСС
Красота и здоровье
Токсины табачного дыма накапливаются в мебели и пыли — Femina
Наука
В Альпах обнаружили тысячи следов динозавров возрастом 210 млн лет — ilgiorno
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet