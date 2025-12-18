Законопроект против серых схем: как Россия собирается ужесточить найм мигрантов для иностранных ИП

В России предложили ужесточить правила найма мигрантов на предприятиях, которыми владеют иностранные предприниматели. Инициатива направлена на повышение ответственности бизнеса и снижение рисков злоупотреблений на рынке труда. Об этом сообщает ТАСС.

Новые требования для иностранных ИП

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесёт в Госдуму законопроект, предусматривающий дополнительные ограничения для иностранных граждан со статусом индивидуальных предпринимателей. Соавтором инициативы выступил депутат фракции Федот Тумусов.

Изменения предлагается внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно законопроекту, иностранные ИП смогут принимать на работу мигрантов или выступать заказчиками работ только при условии, что они зарегистрированы в этом статусе не менее трёх лет.

Репутация и отсутствие нарушений

Помимо требования по сроку регистрации, законопроект устанавливает еще одно обязательное условие. Иностранный предприниматель не должен иметь судимости за нарушения налогового, трудового или уголовного законодательства.

По замыслу авторов инициативы, такой подход позволит отсечь недобросовестных участников рынка и снизить вероятность использования мигрантов в серых или незаконных схемах. Законодатели считают, что найм иностранных работников должен быть возможен только при подтвержденной деловой репутации работодателя.

Позиция Сергея Миронова

Сергей Миронов подчеркнул, что предлагаемые меры носят профилактический характер и направлены на формирование более прозрачной бизнес-среды.

"Будет правильно, если для наполнения вакансий, в том числе за счет мигрантов, иностранный гражданин со статусом ИП сначала подтвердит свою безупречную репутацию. В одночасье этого не сдать, а трехлетнего периода вполне достаточно", — сказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов ТАСС.

По его мнению, выполнение этих условий будет способствовать соблюдению норм российского законодательства и повысит ответственность иностранных предпринимателей, работающих в стране.