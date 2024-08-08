Путин подписал закон о банкротстве: могут ли этим воспользоваться злоумышленники?

Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, который облегчает процесс получения документов для граждан, желающих пройти процедуру внесудебного банкротства. Информация о принятом законе опубликована на официальном портале для размещения правовых актов.

Этот законопроект был разработан с целью устранения случаев неправомерного отказа в проведении внесудебного банкротства и предусматривает усиление электронного взаимодействия между гражданами и государственными органами. Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, подчеркивал, что теперь граждане смогут единожды обратиться в многофункциональный центр (МФЦ), где через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) им будут предоставлены необходимые справки о финансовом состоянии и праве на банкротство.

Дополнительно, закон устраняет необходимость личного посещения таких учреждений, как Соцфонд или Федеральная служба судебных приставов, для сбора документов, тем самым реализуя принцип "одного окна".

По новому закону, МФЦ обязаны вносить паспортные данные заявителя о внесудебном банкротстве в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), избегая их публикации в открытом доступе. Это позволит использовать СМЭВ для эффективного сбора справок, необходимых для процедуры банкротства, и предотвратит ошибки при выдаче разрешений на проведение процедуры, как уточнял Гаврилов.

Закон вступает в силу с момента официального опубликования, исключая статьи с другими сроками вступления в действие.

Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of Russia