Наказание для тех, кто не уважает: Вступает в силу закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

С 1 сентября начинает действовать новый законодательный акт, который запрещает высаживать из транспорта лиц с инвалидностью I группы и детей с ограниченными возможностями, как подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, Павел Федяев.
Он указал, что с первого сентября 2024 года вступит в силу крайне важный закон, запрещающий высаживать из транспорта людей с инвалидностью первой группы и детей-инвалидов. За нарушение этого закона предусмотрены штрафы — в размере 5 тысяч рублей для водителей и до 30 тысяч рублей для должностных лиц.
Федяев также отметил, что ранее был принят закон, запрещающий высаживать инвалидов I группы, если они путешествуют без сопровождения или забыли социальную карту.
В июне президент России Владимир Путин утвердил закон, вводящий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высаживание из общественного транспорта инвалидов I группы в случае, если они не оплатили проезд.
Законодательный акт предусматривает наложение административного штрафа в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса человека с инвалидностью I группы, который едет без сопровождения и не подтвердил оплату проезда, если это необходимо, или право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат элементов уголовного преступления.
Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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