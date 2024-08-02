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Совфед одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
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  • Опубликована сегодня в 13:17

С 1 марта 2025 года несовершеннолетним нельзя будет купить еще один вид напитков

Совфед одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Совет Федерации России одобрил законопроект, который запрещает несовершеннолетним гражданам покупать энергетические напитки. Соответствующий запрет вступит в силу с 1 марта следующего года.

В пояснительной записке к закону говорится о том, что лица, не достигшие 18-летнего возраста, без ограничений могут приобрести энергетики, которые наносят вред их здоровью, в первую очередь — сердечно-сосудистой системе.

Таким образом, для предотвращения воздействия энергетических напитков на здоровье подростков бизнесменам, крестьянским (фермерским) хозяйствам без образования юридического лица, гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещается продажа энергетиков несовершеннолетним.

В соответствии с новым документом, продавец обязан будет отказать в продаже тонизирующего напитка в случае, если сомневается в достижении покупателем совершеннолетнего возраста, а документ, удостоверяющий личность, не предоставлен.

Кроме того, сообщается, что после вступления закона в силу, субъекты Российской Федерации смогут установить ограничения времени и мест продажи соответствующей категории напитков.

Фото: council.gov.ru

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