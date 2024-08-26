Один из заключенных в колонии ИК-14 стал фигурантом уголовного дела из-за организации казино внутри тюрьмы

В Ростовской области было выявлено незаконное проведение азартных игр на территории колонии ИК-14. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении одного из заключенных, который выступал организатором казино.

УФСБ России по Ростовской области совместно с ГУФСИН России по Ростовской области пресекли незаконную деятельность по организации азартных игр в ИК-14. В отношении организатора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

Согласно сообщению, организатор азартных игр был одним из заключенных колонии. Он вел списки игроков, записывал результаты игр и дважды в месяц переводил деньги на банковские счета. В ходе обыска на территории колонии были изъяты игральные карты, фишки, мобильные телефоны, SIM-карты и другие предметы, связанные с проведением азартных игр.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Это не первый случай, когда в Ростовской области выявляют незаконные азартные игры в колониях. Ранее в Новгородской области было осуждено 15 местных жителей за организацию сети подпольных казино. Им были назначены различные наказания в зависимости от степени участия в преступлении: от двух лет условно до девяти лет колонии общего режима.

Фото: From Wikimedia Commons/ Eric Kilby (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)