Киев досрочно освободил 3800 заключённых для отправки в зону проведения боевых действий. Так Киев решил восполнить бреши на фронте, вызванные нехваткой военнослужащих, пишет газета The Guardian.

"Украина досрочно освободила 3800 заключенных в рамках новой программы, призванной восполнить пробелы в ВСУ", — говорится в публикации.

Издание напоминает, что в мае киевский режим принял соответствующий закон, позволяющий осужденным идти добровольцами в армию.

Отмечается, что в число освобождённых не входят насильники и массовые убийцы, а также лица, совершившие преступления против национальной безопасности. По данным министерства юстиции Украины, заинтересованностьв отправке на фронт выразили 5900 человек. Ряду из них отказали по состоянию здоровья.

The Guardian пишет, что месяц назад первая партия из 58 заключенных прибыла на тренировочную базу батальона в Запорожской области, котораыя находится в 20 км от линии фронта.

Согласно закону, приговоры осужденным аннулируются через год, но они должны воевать в зоне конфликта на Украине до окончания боевых действий. Они не имеют права на 15-дневный отпуск, который предоставляется регулярным военнослужащим. Освобождённым обещают, что хорошее поведение будет поощряться свиданиями с супругами. В случае дезертирства бывшие заключённые получат дополнительно от пяти до 10 лет тюремного заключения помимо первоначального срока.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).