Заклинание гастрономии: как шампанское и роллы могут нарушить работу вашего желудка

Комбинированное употребление роллов и шампанского может привести к тошноте, предупредила Екатерина Титова, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека РНИМУ имени Пирогова. Эксперт рассказала об этом в интервью Агентству городских новостей "Москва".

Причины тошноты

Сложная комбинация роллов и шампанского является причиной дискомфорта в желудке, отметила Титова. Роллы, по ее словам, являются тяжелой многокомпонентной пищей, которая долго переваривается. В свою очередь, шампанское или газированные напитки, как и минеральная вода, создают избыточное количество газов в желудке. Эти газы растягивают его стенки, что нарушает моторику желудка и замедляет продвижение пищи.

Алкоголь также замедляет сокращение желудка, усугубляя ситуацию. В результате, сочетание этих факторов приводит к повышенному растяжению желудка, что активирует рецепторы, посылающие сигналы в мозг о дискомфорте. Эти сигналы и вызывают тошнота или рвота.

Газированные напитки, по словам эксперта, могут дополнительно нарушить работу сфинктеров желудка и желчевыводящих путей, что может привести к болям в животе и даже обострению панкреатита в крайних случаях.

Влияние других продуктов на пищеварение

Не рекомендуется сочетать роллы с другими тяжелыми продуктами, такими как чипсы или жареное мясо, так как это приводит к избыточной нагрузке на пищеварительную систему. Кроме того, добавление большого количества васаби в блюдо может вызвать ожог слизистой.

Особое внимание стоит обратить на огромные сеты роллов, предупредила Титова.

"Это чудовищная нагрузка на калории и соль, а также удар по поджелудочной железе. Орган вынужден вырабатывать большое количество ферментов для переваривания углеводов и жиров одновременно", — сказала она.

Такая нагрузка особенно опасна при ожирении, атеросклерозе и сахарном диабете, так как может привести к скачку глюкозы и триглицеридов в крови.

Рекомендации

Для того чтобы избежать неприятных последствий, Титова рекомендует не злоупотреблять сочетанием роллов и алкоголя и быть внимательными к выбору напитков и гарниров при приеме пищи.