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Захарова заявила, что Зеленский потерял выгодное положение
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Захарова заявила, что Зеленский потерял выгодное положение

Владимир Зеленский отказался от выгодной позиции ради западных обещаний победы над Россией, отвернувшись от Минских протоколов, таков был комментарий Марии Захаровой, официального представителя МИД РФ, размещенный в ее Telegram-канале.

В течение восьми лет Россия искала пути сохранения территориальной целостности Украины, предложив в качестве решения Минские соглашения, которые могли бы объединить страну несмотря на внутренние и внешние разногласия. Захарова выразила мнение, что Зеленский предпочел обещания западных союзников сделать его победителем в конфликте с Россией, вместо того чтобы принять предложенную формулу мира. Она предположила, что если бы Киев не поддался на обещания быстрой победы от США, Украина могла бы остаться единой, за исключением Крыма, и продолжала бы получать постоянную гуманитарную поддержку.

Захарова подчеркнула, что Украина была в наиболее выгодном положении с 2014 по 2022 год. По ее словам, вопрос с Крымом разрешился бы без ущерба для националистических настроений, предоставив украинским радикалам вечный повод для получения помощи с Запада, укрепляя их статус жертв и питая националистические настроения, что они еще не побеждены.

Фото: commons.wikimedia.org92-я Киш Атаман Иван Сирко механизированная бригад(Creative Commons Attribution 4.0 International.)

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