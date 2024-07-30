Владимир Зеленский отказался от выгодной позиции ради западных обещаний победы над Россией, отвернувшись от Минских протоколов, таков был комментарий Марии Захаровой, официального представителя МИД РФ, размещенный в ее Telegram-канале.

В течение восьми лет Россия искала пути сохранения территориальной целостности Украины, предложив в качестве решения Минские соглашения, которые могли бы объединить страну несмотря на внутренние и внешние разногласия. Захарова выразила мнение, что Зеленский предпочел обещания западных союзников сделать его победителем в конфликте с Россией, вместо того чтобы принять предложенную формулу мира. Она предположила, что если бы Киев не поддался на обещания быстрой победы от США, Украина могла бы остаться единой, за исключением Крыма, и продолжала бы получать постоянную гуманитарную поддержку.

Захарова подчеркнула, что Украина была в наиболее выгодном положении с 2014 по 2022 год. По ее словам, вопрос с Крымом разрешился бы без ущерба для националистических настроений, предоставив украинским радикалам вечный повод для получения помощи с Запада, укрепляя их статус жертв и питая националистические настроения, что они еще не побеждены.

Фото: commons.wikimedia.org92-я Киш Атаман Иван Сирко механизированная бригад(Creative Commons Attribution 4.0 International.)