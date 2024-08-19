Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о ситуации, связанной с незаконными действиями сотрудников телеканала Rai, которые пересекли границу России с целью взять интервью у боевиков ВСУ, вторгшихся на российскую территорию в Курской области.
В своём телеграм-канале Захарова отметила, отметила, что незаконное пересечение российской границы группой лиц, среди которых были украинские нацисты, является не самым значительным преступлением, совершённым итальянскими журналистами. По словам представителя МИД, самое отвратительное в действиях западных СМИ это методичная реабилитация украинских неонацистов и одновременная ревизия решений Нюрнбергского трибунала.
Она особенно выделила случай с журналистом Иларио Пьянерелли, который ранее уже был замечен в создании материалов про Бучу и погибшего неонациста из запрещённой в России организации "Правый сектор".
Возмутительно, что теперь Пьянерелли "нырнул на новую глубину", взяв видеоинтервью у военнослужащего ВСУ в кепке со знаком дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер". Эта дивизия была элитным формированием, созданным на основе личной охраны Гитлера, а позднее развёрнутым в 1-й танковый корпус СС. На Нюрнбергском процессе вся организация войск СС, включая "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер", была признана преступной.
Мария Владимировна не исключила, что Пьянерелли может снять укронациста с символикой дивизии СС "Рейхсфюрер СС". Шокирует ли это итальянцев накануне 80-летия трагедии в деревне Мардзаботто к югу от Болоньи.
"В период с 29 сентября по 5 октября 1944 года в отместку за нападения партизан и Сопротивления на немецких солдат, каратели этой дивизии убили по разным данным от 770 до 1830 мирных жителей (из них 155 были в возрасте до 10 лет, 95 — от 10 до 16 лет, 142 — старше 60 лет, 316 — женщинами, пятеро — священниками)", — напомнила Захарова чёрную страницу в истории Италии.
Представитель российского МИД отметила, что итальянские СМИ всё больше напоминают орган НСДАП "Фёлькишер Беобахтер", подчеркнув, что Москва ожидает реакции официального Рима на эту ситуацию.
Фото: MID_Russia/MID_Russia(public domain)
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