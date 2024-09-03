Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала захват самолета президента Венесуэлы в США. Она назвала это событие вопиющим нарушением международных правовых норм.
По мнению Захаровой, США в своём поведении демонстрируют "право сильного" и попирают суверенитет других государств. Она сравнила действия Вашингтона со стилем жестокого и безжалостного криминального авторитета, описанного в романе "Оливер Твист".
Дипломат назвала произошедшее примером "неоколониального запала" властей США. Она также подчеркнула, что это демонстрация того, что от санкционного грабежа не защищён никто и ничто.
Ранее США уже конфисковывали самолёт Каракаса в Аргентине, а в начале года был задержан венесуэльский транспортный самолёт.
Поведение США в отношении Венесуэлы вызывает беспокойство в международном сообществе и подчёркивает необходимость защиты суверенитета государств.
Фото: Wikimedia Commons/ Сурен (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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