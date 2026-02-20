Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:49

Охлаждение по одному шагу: как начать закаливание и не запустить воспаление

Закаливание может спровоцировать скрытые воспалительные процессы и даже привести к пневмонии, если начать его без предварительного медицинского обследования, предупредила клинический иммунолог, профессор, доктор медицинских наук Наталья Калинина. О том, с чего правильно начинать закаливание взрослому человеку, она рассказала в беседе с EcoSever.

Перед началом закаливающих процедур важно исключить скрытые заболевания и воспалительные процессы, пояснила иммунолог. По ее словам, даже незначительные на первый взгляд симптомы, кашель или повторяющиеся боли в суставах, могут свидетельствовать о неблагополучии в организме.

"Закаливание это активирующее действие природных факторов. А активирующее не всегда хорошо, потому что могут активироваться одновременно патологические процессы. Считается, что если человек выходит из активации всякими препаратами и лечением, очень часто возникают даже опухоли. В организме человека всё очень сложно, а закаливание это добавочная изюминка", — отметила Калинина.

Эксперт пояснила, что подход к таким процедурам как закаливание должен быть взвешенным и поэтапным.

По ее мнению, начинать стоит с базовой диагностики, а также убедиться в отсутствии хронических заболеваний и аллергических реакций.

"Надо провести курс поливитаминов, если нет никаких симптомов хронического заболевания. Надо сдать клинический анализ крови и обычный анализ мочи и посмотреть, есть ли там отклонения, не было ли аллергии после использования препаратов", — подчеркнула специалист.

Только при полной уверенности в состоянии здоровья можно постепенно переходить к мягкому снижению температурной нагрузки, дополнила иммунолог.

