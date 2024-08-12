Российский военкор сообщил о заходе российской армии в города Бахмутского района ДНР

Штурмовые отряды вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) вошли в городскую черту города Торецк Бахмутского района ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что сейчас российские войска находятся в первом жилом квартале, а позже планируют продвигаться вдоль многоэтажных жилых домов.
Лисицын подчеркнул, что ВС РФ удалось зайти в город за счет того, что украинское военное командование на фоне действий ВСУ в Курской области сняли с торецкого направления одну из бригад, перебросив на курское.
По его словам, такими действиями Киев показывает, что сейчас в приоритете.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/The Ministry of Defence of the Russian Federation
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