В МИД России рассказали, зачем Зеленский отправил ВСУ штурмовать границу с РФ

Непризнанный Россией легитимным президент Украины Владимир Зеленский отправил войска ВСУ на штурм в Курской области для того, чтобы продлить мобилизацию в стране на еще долгий срок. Так спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала боестолкновения на российско-украинской границе в своем Telegram-канале.
"На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца", — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она подчеркнула, что Зеленский уже подписал закон о продлении мобилизации. Причем сделал это сегодня, 7 августа.
Напомним, что накануне в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь бои на границе Курской области с ВСУ продолжались. Там уточнили, что благодаря армии России и пограничным войскам ФСБ удалось не допустить прорыва украинских формирований вглубь страны. За время боевых действий ВСУ потеряли до 260 военных.
Фото: president.gov.ua
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