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Захарова: Зеленский путем отправки ВСУ на мясорубку в Курске продлевает мобилизацию
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В МИД России рассказали, зачем Зеленский отправил ВСУ штурмовать границу с РФ

Захарова: Зеленский путем отправки ВСУ на мясорубку в Курске продлевает мобилизацию

Непризнанный Россией легитимным президент Украины Владимир Зеленский отправил войска ВСУ на штурм в Курской области для того, чтобы продлить мобилизацию в стране на еще долгий срок. Так спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала боестолкновения на российско-украинской границе в своем Telegram-канале.

"На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца", — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что Зеленский уже подписал закон о продлении мобилизации. Причем сделал это сегодня, 7 августа.

Напомним, что накануне в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь бои на границе Курской области с ВСУ продолжались. Там уточнили, что благодаря армии России и пограничным войскам ФСБ удалось не допустить прорыва украинских формирований вглубь страны. За время боевых действий ВСУ потеряли до 260 военных.

Фото: president.gov.ua

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