Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова саркастически отреагировала на новость о создании на Украине министерства, которое будет заниматься возвращением граждан, уехавших на Запад.

В своем Telegram-канале она назвала это новое ведомство "Come Back Ministry of Ukraine".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде предложили создать "министерство возвращения украинцев", чтобы вернуть на родину граждан, покинувших страну. Узурпатор Владимир Зеленский также отметил необходимость возвращения уехавших, подчеркнув, что сделать это нужно без принуждения. Для решения этой задачи он предложил создать министерство единства, которое планируется учредить осенью.

С начала военных действий 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, и на следующий день после его введения Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы страны был запрещен, а за уклонение от мобилизации введена уголовная ответственность.

Фото: www. kremlin. ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)