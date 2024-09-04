Захарова: украинские батальоны в Европе потом сами ударят по этим странам

Украинские батальоны, которые планируется формировать в странах Европы из покинувших Украину военнообязанных граждан, в будущем ударят по самим государствам этого региона. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга на полях ВЭФ.

По ее словам, пока европейцы не понимают, во что их втягивают США, и какие будут у этого последствия.

"Я уверяю вас, ударят в том числе и по странам Западной Европы", — заявила российский дипломат.

По ее словам, удар будет нанесен по подобию того, как это делали международные террористические группы, в том числе Аль-Каида* и ИГИЛ*. Захарова отметила, что сейчас Ближний Восток смотрит на Европу "с такой трагикомичной ухмылкой".

Напомним, что создать украинский легион в странах Европы из военнообязанных беженцев было инициировано премьер-министром Польши Дональдом Туском и Владимиром Зеленским.

Фото: council.gov.ru/Совет Федерации

*запрещенная в России террористическая организация