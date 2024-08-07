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Захарова: Киев открыл
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В МИД России прокомментировали действия Украины в Африке

Захарова: Киев открыл "второй фронт" в Африке из-за невозможности победить РФ

Украинская сторона из-за отсутствия возможностей одержать верх над Россией на поле боя решила открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных РФ странах. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии РИА Новости.

Российский дипломат напомнила, что Киев продолжает совершать диверсии и устраивать политические убийства, а также атаковать гражданские объекты на территории России.

"Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим В.Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке", - заявила директора департамента информации и печати МИД РФ.

Она утверждает, что именно такие события показывают, что террористическая сущность Украины "становится все более очевидной для всего мира.

Фото: coe.mid.ru

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