В МИД России прокомментировали расследование NYT по поводу покушения на Трампа

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова посоветовала Соединенным Штатам "залатать дыры" в собственной безопасности, и перекинуть американских агентов с российских дипломатов на реальные угрозы. Такими словами дипломат прокомментировала недавнее расследование издания The New York Times о попытках покушения на кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа.

"Может, американским спецслужбам снять пару сотен людей, которые таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию, и залатать ими реальные дыры в безопасности?", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, американские спецслужбы не интересовал стрелок Томас Мэттью Крукс, который совершил покушение на Трампа, хотя молодой человек выверял расстояние при помощи оптического дальномера еще до проходимых мероприятием при участии политика.

Кроме того, Захарова обвинила Вашингтон в том, что они везде и во все вмешиваются, провозглашая себя "исключительными и лучшими", а на самом деле это "сплошной мыльный пузырь, внутри которого ложь и вранье".

Фото: mid.ru