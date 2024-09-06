Захарова высказалась о политизации спорта в мире

Захарова: хочется, чтобы спорт оставался для спортсменов, а не для гендерных извращенцев

Необходимо, чтобы спорт оставался именно для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Искренне надеюсь, что когда-то пройдет безумие, которое охватило планету, когда спорт стал более политизированным, чем какая-либо другая сфера жизни", - заявила директор департамента информации и печати МИД РФ.

Она добавила, что это уже не политизация спорта, а его "дебилизация", когда некоторые люди, которые раньше были мужчинами, стали идентифицировать себя как женщины и участвуют в соревнованиях вместе с женщинами. Захарова подчеркнула, что из-за этого страдает весь спорт.

Кроме того, Захарова выразила надежду на то, чтобы принцип олимпизма был жив, а спорт оставался именно для спортсменов, а "не для политических маргиналов и гендерных извращенцев".

Фото: mid.ru