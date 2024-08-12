Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение по поводу включения в список примеров для военных бундесвера нацистских офицеров. Она заявила, что необходимо "бить в набат", чтобы мировое сообщество осознало опасность этого шага.

Захарова привела примеры трех нацистских офицеров, включенных в список: бригадного генерала Хайнца Карста, получившего Железный крест 1-й степени на Восточном фронте, полковника Эриха Хартманна, сбившего 352 советских самолета, и контр-адмирала Эриха Топпа, одного из самых успешных командиров Кригсмарине и старого члена нацистской партии.

Она напомнила, что эти люди 80 лет считались военными преступниками, но были взяты на службу в армию Западной Германии в 1950-х годах. Захарова подчеркнула, что включение нацистских офицеров в список примеров для военных бундесвера является опасным шагом, который может привести к возрождению нацистской идеологии.

Захарова также отметила, что этот шаг является частью более широкой тенденции, направленной на реабилитацию нацизма и фашизма в Европе. Она призвала мировое сообщество осудить этот шаг и предотвратить возрождение нацистской идеологии.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что министерство обороны Германии намерено расширить список "традиций" бундесвера, включив в него нацистских офицеров, которые после войны участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого. Однако журналисты отметили, что включение в список таких личностей, как Хартманн и Топп, является сомнительным, поскольку они были активными участниками нацистского режима.

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