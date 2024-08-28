В МИД РФ высказались о перспективах переговоров с Украиной

Захарова: Россия не будет вести переговоров с Киевом после Курской области

Российская Федерация (РФ) не собирается вести переговоры с украинской стороной после атаки ВСУ на Курскую область. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в среду.

"Конечно, ни о каких мирных переговорах с террористическим киевским режимом речи быть не может", — заявила российский дипломат.

Она напомнила про том, что июне 2024 года президента России Владимир Путин выдвигал предложения, которые были направлены на возможное урегулирование украинского конфликта. По ее словам, Киев не принял "наищедрейшее предложение", поэтому решил совершить нападение на российский регион. Захарова считает, что эти действия носят "суицидальный характер" для украинской власти.

Также директор департамента информации и печати МИД России указала на то, что в Курской области военные ВСУ вместе с иностранными наемниками творят зверства, расстреливают мирных граждан и волонтеров, а также наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Фото: mid.ru