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Захарова предупредила США об эскалации на Ближнем Востоке из-за их присутствия
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Захарова раскритиковала США за наращивание их присутствия на Ближнем Востоке

Захарова предупредила США об эскалации на Ближнем Востоке из-за их присутствия

Наращивание присутствия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке грозит эскалацией в этом регионе. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

"Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке, в частности, в Восточном Средиземноморье, Красном море, зоне Персидского залива, несет угрозу дальнейшей эскалации", — заявила российский дипломат.

Она напомнила про то, что Вашингтон начал якобы миротворческую операцию под названием "Страж процветания" в этом регионе, которая вылилась в нанесение американской и британской армиями ударов по территории Йемена. Однако эти действия привели к обратному результату — обострению обстановка в этом районе.

По словам Захаровой, российская сторона убеждена в том, что страны этого региона смогут самостоятельно решить все свои проблемы политико-дипломатическим способом.

Стоит отметить, что ранее в различных СМИ появилась информация о том, что на Ближний Востоке Вашингтон перекинул дополнительный контингент войск для подготовки к непредвиденной ситуации.

Фото: pxhere.com

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