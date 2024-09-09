Поражение украинской армии в Курской области может переполнить терпение жителей Украины и привести к серьезному недовольству в отношении Владимира Зеленского. Так считает экс-аналитик Пентагона Роберт Инглиш в своей статье для издания National Interest (NI).
"Злость украинцев на Зеленскогорискует достичь критического значения", — предположил эксперт.
Он также подчеркнул, что многие жители бывшей советской республики считают, что глава киевского режима провалил летнее контрнаступление ВСУ в 2023 году, а также зимнюю попытку прорыва украинской армии в 2023/24 годах под Авдеевкой.
Инглиш также указал на то, что Киев из-за наступления российской армии на Донбассе продолжает терять территории дорогой ценой из-за ослабления ВСУ на востоке страны, так как большое количество войск стянули в Курскую область.
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website
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