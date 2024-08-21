В МИД предупредили о последствиях для западных СМИ в случае незаконного проникновения в РФ

Каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов на территорию Курской области будет расследоваться российской стороной. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"С каждым журналистом, или так называемым журналистом, или теми, кто работает под прикрытием западных журналистовкаждый этот случай (проникновения в Курскую область. — Прим.) будет, безусловно, на контроле", — заявила российский дипломат.
Она подчеркнула, что проверки будут касаться журналистов всех стран, которые будут незаконно пресекать российскую границу.
Стоит отметить, что российская сторона неоднократно фиксировала незаконное проникновение журналистов других стран в Курскую область, делая там репортаж в присутствии украинской армии.
Фото: council.gov.ru/Совет Федерации
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