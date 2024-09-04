"Сучья обнажаются": Захарова прокомментировала заявление Кулебы об отставке

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке словами "осень, листопад, сучья обнажаются". Соответствующий комментарий она дала ТАСС.

Напомним, что 4 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о том, что украинский дипломат Кулеба подал заявление об отставке.

Дмитрий Кулеба занимал должность главы МИД страны с марта 2020 года. Он стал самым молодым министром на этой должности за всю историю государства.

Стоит отметить, что ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* утверждал, что Кулебу на посту главы МИД может поменять первый заместитель министра Андрей Сибига, который до этого работал в офисе президента Украины.

Фото: council.gov.ru/Совет Федерации