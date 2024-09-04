Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 88,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 97,8121
Захарова прокомментировала прошение Кулебы об отставке словами
  1. Главная
  2. Мир

"Сучья обнажаются": Захарова прокомментировала заявление Кулебы об отставке

Захарова прокомментировала прошение Кулебы об отставке словами "сучья обнажаются"

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке словами "осень, листопад, сучья обнажаются". Соответствующий комментарий она дала ТАСС.

Напомним, что 4 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о том, что украинский дипломат Кулеба подал заявление об отставке.

Дмитрий Кулеба занимал должность главы МИД страны с марта 2020 года. Он стал самым молодым министром на этой должности за всю историю государства.

Стоит отметить, что ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* утверждал, что Кулебу на посту главы МИД может поменять первый заместитель министра Андрей Сибига, который до этого работал в офисе президента Украины.

Фото: council.gov.ru/Совет Федерации

Мир

В Горловке из-за обстрела ВСУ был повреждён автобус

В Горловке из-за обстрела ВСУ был повреждён автобус

Утром в Горловке на территории ДНР пассажирский автобус был поврежден в результате удара украинского беспилотника, о чем сообщил мэр города Иван Приходько.

Читать полностью
Зеленский объяснил отставки в правительстве

Зеленский объяснил отставки в правительстве

В своем вечернем обращении Владимир Зеленский попытался разъяснить причины кадровых изменений в правительстве страны.

Читать полностью

Общество

Знакомый Бена Аффлека заявил, что актёр

Знакомый Бена Аффлека заявил, что актёр "сосредоточен на позитиве" после развода

Актёр Бен Аффлек чувствует себя хорошо после развода с певицей Дженнифер Лопес.

Читать полностью
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2

Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2

Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.

Читать полностью

Новости