"Странно слышать": Захарова не увидела места для России в миротворческой формуле Франции

Слова посла Франции в России Пьера Леви о том, что Париж предлагал "коллективные действия на благо мира и безопасности" далеки от истины, ответила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на вопрос ТАСС о недавнем интервью французского дипломата российским СМИ. Ответ опубликован на сайте ведомства.

Ранее Леви заявил журналистам, что "многополярность существовала и до февраля 2022 г.", а Париж предлагал улучшить международную систему и коллективные действия на благо мира и безопасности. Также посол указал на "передовую роль" Франции в попытках урегулирования конфликта на Украине.

"В высшей степени странно слышать подобное от представителя государства, входящего в военный блок, который ведёт многолетнюю геополитическую экспансию на Восток", — подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД, Франция до 2022 года продвигала западноцентричную концепцию "мультилатерализма", которая предполагает беспрекословное выполнение остальными странами "инструкций" коллективного Запада.

"Сегодня мир эволюционирует в русле подлинной многополярности. Это — объективная реальность", — констатировала дипломат.

Захарова добавила, что роль Парижа никак нельзя назвать посреднической, так как в 2014 году Франция поддержала преступный госпереворот на Украине, а в последующие годы активно содействовала киевскому режиму, игнорируя разгул неонацизма, нарушение Минских соглашений, преступления ВСУ в Донбассе и ущемление прав русских людей.

"При попустительстве Франции и Германии Украина потеряла возможность урегулировать кризис в Донбассе на основе Минских соглашений", — подчеркнула представитель МИД.

Дипломат напомнила, что сегодня Франция является одним из основных спонсоров военного конфликта на Украине.

"Как мы видим, России, её законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в "посреднической" формуле Парижа просто не находится", — подытожила Захарова.

Фото: Официальный Телеграм-канал МИД России.