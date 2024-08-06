Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Захарова: попустительство Франции не дало урегулировать конфликт в Донбассе
  1. Главная
  2. Мир

"Странно слышать": Захарова не увидела места для России в миротворческой формуле Франции

Захарова: попустительство Франции не дало урегулировать конфликт в Донбассе

Слова посла Франции в России Пьера Леви о том, что Париж предлагал "коллективные действия на благо мира и безопасности" далеки от истины, ответила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на вопрос ТАСС о недавнем интервью французского дипломата российским СМИ. Ответ опубликован на сайте ведомства.

Ранее Леви заявил журналистам, что "многополярность существовала и до февраля 2022 г.", а Париж предлагал улучшить международную систему и коллективные действия на благо мира и безопасности. Также посол указал на "передовую роль" Франции в попытках урегулирования конфликта на Украине.

"В высшей степени странно слышать подобное от представителя государства, входящего в военный блок, который ведёт многолетнюю геополитическую экспансию на Восток", — подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД, Франция до 2022 года продвигала западноцентричную концепцию "мультилатерализма", которая предполагает беспрекословное выполнение остальными странами "инструкций" коллективного Запада.

"Сегодня мир эволюционирует в русле подлинной многополярности. Это — объективная реальность", — констатировала дипломат.

Захарова добавила, что роль Парижа никак нельзя назвать посреднической, так как в 2014 году Франция поддержала преступный госпереворот на Украине, а в последующие годы активно содействовала киевскому режиму, игнорируя разгул неонацизма, нарушение Минских соглашений, преступления ВСУ в Донбассе и ущемление прав русских людей.

"При попустительстве Франции и Германии Украина потеряла возможность урегулировать кризис в Донбассе на основе Минских соглашений", — подчеркнула представитель МИД.

Дипломат напомнила, что сегодня Франция является одним из основных спонсоров военного конфликта на Украине.

"Как мы видим, России, её законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в "посреднической" формуле Парижа просто не находится", — подытожила Захарова.

Фото: Официальный Телеграм-канал МИД России.

Мир

Шойгу првоел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Шойгу првоел в Баку встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Баку во вторник провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Читать полностью
Путин призвал опираться на принципы экологически ответственной экономики

Путин призвал опираться на принципы экологически ответственной экономики

Президент Владимир Путин поручил правительству предпринять меры для применения отечественных технологий, оборудования и услуг, необходимых для осуществления национальных проектов. При разработке национальных проектов также следует учитывать принципы экологически ответственной экономики.

Читать полностью

Общество

Игорь Николаев показал дочку Веронику с новым членом семьи:

Игорь Николаев показал дочку Веронику с новым членом семьи: "Они похожи"

Певец Игорь Николаев завёл нового четвероного друга, в которого тут же влюбилась его дочка Вероника.

Читать полностью
Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати:

Анна Заворотнюк показала фото с бабушкой на гендер-пати: "Художница моя"

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк показала самое милое гендер-пати с бабушкой.

Читать полностью

Новости