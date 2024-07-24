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Захарова: словами о переговорах с Москвой Зеленский продвигает свою
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Захарова: словами о переговорах с Москвой Зеленский продвигает свою "формулу мира"

Слова Владимира Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая) о готовности возобновить диалог с Москвой являются всего лишь попыткой продвинуть свою "формулу мира", заявила глава Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что "веры Зеленскому нет".

В марте этого года Захарова назвала "алхимией" план урегулирования конфликта на Украине, предложенный главой киевского режима, и добавила, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине на таких условиях.

Напомним, что "формула мира" Зеленского подразумевает полный вывод российской армии за границы Украины 1991 года и возвращении стране контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях.

Фото: Офиицальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).

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