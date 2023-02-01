Боевики ВСУ попытались перейти на сторону России в районе Макеевки в ЛНР, но были расстреляны заградотрядом. В результате перестрелки погибли трое военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта Макеевка российские бойцы заметили украинских военных, которые покинули свои позиции. Когда они попытались перейти реку Жеребец, по ним открыли огонь заградотрядовцы ВСУ. В результате беглецы, понеся потери, были вынуждены вернутся на позиции.

Ранее отмечалось, по словам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, переходя солдат ВСУ на сторону России случаются регулярно, хотя и не носят массового характера.