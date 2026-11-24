Специалисты Южного филиала ВНИРО протестировали заградительные сети, предназначенные для защиты побережья и промысловых орудий от массовых скоплений медуз в Азовском море. Решение направлено на снижение воздействия медуз на работу рыболовецкого флота и прибрежную инфраструктуру.

Цифровое моделирование и расчеты

Для определения конфигурации и мест установки заграждений ученые использовали комплексный анализ поведения медуз, динамику морских течений и метеорологические данные. На основе этих показателей были созданы цифровые модели перемещения биомассы.

Центр цифровизации рыбохозяйственных исследований филиала разработал программное обеспечение, которое рассчитывает параметры установки сетей и отбойников. В расчет берутся конкретные физические условия: рельеф морского дна, конфигурация береговой линии, характеристики течений и технические параметры самих орудий лова.

В основе программы лежит двумерная гидродинамическая модель, которая позволяет определить оптимальную геометрию заграждений для максимальной эффективности перехвата. В настоящее время программа находится на стадии регистрации в Роспатенте.