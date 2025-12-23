Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Самозанятый в коворкинге
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:08

Загадка высоких платежей самозанятых: в чем причина их роста в 2025 году

Платежи самозанятых должников выросли на 9% по сравнению с прошлым годом – Ведомости

Средний платеж самозанятых должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) коллекторам за 10 месяцев 2025 года достиг трехлетнего максимума, составив 6 870 рублей. Этот показатель вырос на 9% по сравнению с прошлым годом, сообщает "Ведомости", ссылаясь на статистику ПКБ и ID Collect.

Платежи самозанятых выше, чем у "классических" должников

Средний платеж самозанятых должников уже третий год подряд превышает платежи "классических" клиентов банков. В 2025 и 2024 годах он был на 23% выше аналогичных сумм по всем розничным должникам кредитных организаций, а в 2023 году — на 15%. Это свидетельствует о том, что самозанятые граждане продолжают сталкиваться с повышенной долговой нагрузкой по сравнению с другими заемщиками.

"Средний платеж самозанятых должников составил 6 870 рублей, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом", — приводят данные статистики ПКБ и ID Collect.

Долги самозанятых и "классических" заемщиков

По итогам 10 месяцев 2025 года средний просроченный долг самозанятых должников составил около 70 тыс. рублей. Для сравнения, аналогичная сумма для "классических" банковских должников составила порядка 217,3 тыс. рублей. Эти данные подтверждают, что хотя долги самозанятых в среднем ниже, чем у традиционных заемщиков, задолженность остается значительной.

С 1 октября 2025 года вступил в силу новый федеральный закон, который позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам раз в пять лет брать кредитные каникулы на срок до шести месяцев.

Это дает возможность заемщикам из числа самозанятых воспользоваться льготным периодом в рамках эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", который продлится до конца 2028 года.

