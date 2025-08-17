Загадка раскрыта: как рыбы покорили сушу - новые факты со следами, которым 400 млн лет

Ученые из Польского геологического института и Ягеллонского университета совершили сенсационное открытие в Свентокшиских горах на юге Польши. Они обнаружили следы, оставленные древними двоякодышащими рыбами, которые свидетельствуют о том, что эти рыбы начали выходить на сушу около 400 миллионов лет назад.

Это открытие переворачивает представления об эволюции, опережая появление первых четвероногих — древнейших полностью наземных позвоночных — на целых 10 миллионов лет. Результаты этого важного исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Двоякодышащие рыбы представляют собой древнюю группу позвоночных, чья история насчитывает около 415 миллионов лет. Эти рыбы появились в морской среде, но со временем приспособились к жизни во внутренних водоемах. Многие виды сохранились до наших дней, практически не изменившись, что делает их особенно интересными для изучения. Некоторые из них обладают уникальной способностью выживать в пересыхающих водоемах, зарываясь в грязь и впадая в состояние летаргии.

Уникальные следы: сохранность благодаря вулканическому пеплу

Находка была сделана в песчаниковых карьерах в деревнях Уязд и Копец, расположенных в Свентокшиских горах. Уникальное сохранение следов стало возможным благодаря быстрому покрытию отпечатков вулканическим пеплом, который защитил их от разрушения и позволило им дойти до наших дней практически в первозданном виде.

Для более точного понимания того, как выглядели и оставлялись эти древние следы, ученые использовали методы 3D-сканирования, а также провели эксперименты с современными двоякодышащими рыбами Protopterus annectens, обитающими в Африке. Это позволило им реконструировать движения древних рыб и установить особенности их перемещения по суше.

Особенность обнаруженных отпечатков заключается в том, что это не просто следы плавников. Они фиксируют движение тела, хвоста и даже морды рыбы, которая, вероятно, "закреплялась" на грунте и подтягивалась вперед, используя плавники и тело для передвижения.

Комментарий ученого: первые шаги к жизни на суше

По словам доктора Петра Шрека, одного из авторов исследования, "рыба двигалась по очень мелководью или открытому грунту, при этом хотя бы часть тела была обнажена, и плавание в таких условиях было невозможно". Это открытие показывает, как первые позвоночные "тестировали" жизнь на суше, делая это задолго до появления настоящих наземных животных.

Следы, идентифицированные как Reptanichnus acutori ("ползущий первопроходец"), свидетельствуют о том, что эволюция двигалась по нескольким путям одновременно. Двоякодышащие рыбы и первые четвероногие исследовали сушу почти одновременно, расширяя границы представлений о ранней истории жизни на Земле.

Кроме того, анализ следов показал необычный поворот тела рыбы влево, что указывает на раннее свидетельство латерализации, то есть доминирования одной стороны тела над другой. Это открытие имеет важное значение для понимания развития мозга и его специализации.

Интересные факты о рыбах:

Самая большая костная рыба — это луна-рыба, достигающая 3 метров в длину.

Некоторые рыбы могут менять пол.

Рыбы не имеют голосовых связок, но могут издавать звуки различными способами.

У некоторых видов рыб есть электрические органы, которые они используют для навигации и охоты.

Открытие следов древних двоякодышащих рыб в Свентокшиских горах является важным событием в палеонтологии. Оно расширяет наши знания об эволюции позвоночных, показывает, что выход на сушу начался раньше, чем считалось, и дает новые сведения о развитии мозга и адаптации к жизни на суше.