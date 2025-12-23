Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия
Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия
© commons.wikimedia.org by Ludvig14 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:29

Загадка доходного дома Емельянова: от купеческой усадьбы до архитектурного символа Екатеринбурга

Доходный дом Емельянова: архитектурный символ Екатеринбурга, построенный в 1897 году

В центре Екатеринбурга, на углу улиц Вайнера и Попова, стоит историческое здание — доходный дом купца Емельянова. Он стал архитектурным символом эпохи превращения города в крупный торгово-промышленный центр. Построенный к 1897 году, этот дом не только является частью исторической застройки, но и играет ключевую роль в формировании визуального образа города.

Градостроительная роль

Доходный дом Емельянова занимает стратегически важное место на пересечении улицы Вайнера (бывшая Успенская) и улицы Попова (бывшая Симановская). Южный торец здания, напоминающий нос корабля, врезается в перекресток, подчеркивая значимость этого угла как торговой и городской точки притяжения. Это расположение сразу обеспечивало дому высокий коммерческий статус.

Основной корпус здания тянется вглубь квартала вдоль северной границы участка. С этой стороны оно примыкает к бывшему зданию драматического театра, создавая практически непрерывный фронт исторической застройки. Дом стал важным элементом городской панорамы, а мансардный этаж, скрытый от глаз прохожих, завершает композицию, не нарушая парадного облика улиц.

От купеческой усадьбы к доходному дому

В конце XIX века усадьба на этом месте принадлежала московскому купцу Емельянову, который вел здесь мануфактурный магазин. Изначально здание было скромным одноэтажным строением, типичным для середины века. Однако в 1897 году владелец решил провести капитальную перестройку. Архитектор А. И. Черданцев был привлечен для работы над проектом, который предусматривал надстройку здания до двух этажей и его расширение вглубь участка.

В результате усадьба трансформировалась в полноценный доходный дом. Первый этаж был отведен под магазины и лавки, а верхние этажи использовались для сдачи в аренду — под конторы, квартиры или гостиничные номера. Это решение соответствовало популярной в то время практике создания коммерческих доходных домов.

Эклектика на улице Вайнера

Архитектурный стиль дома Емельянова ярко отражает эклектику — стиль конца XIX века, который сочетал элементы различных исторических направлений. Восточный фасад, обращенный к улице Вайнера, покрыт сложным лепным декором, создающим выразительную игру света и тени. Плоскость фасада разделена вертикальными лопатками, обработанными "под руст", которые выделяют центральную часть здания и придают фасаду внушительный вид.

Центральная ось фасада выделена арочными окнами, придающими дому торжественный и парадный характер. Под арочными окнами, на уровне первого этажа, расположен вход, над которым находится балкон с ажурным кованым ограждением. Это решение акцентирует внимание на важности центральной оси и входа.

Декор, балконы и "иерархия" деталей

Боковые части фасада выполнены более сдержанно, но сохраняют общую декоративную насыщенность. Полуциркульные окна украшены наличниками и сандриками, что поддерживает единый ритм, но не отвлекает от центральной части. Также важную роль в оформлении фасада играют прямоугольные витринные окна первого этажа, которые подчеркивают коммерческую функцию здания.

Горизонтальное членение фасада формируют массивный междуэтажный пояс и нарядный фриз с лепными консолями. Карниз завершает конструкцию, а изящные лепные элементы между окнами придают фасаду дополнительную выразительность.

Южный фасад

Южный фасад, выходящий на улицу Попова, сохраняет стилистические элементы главного фасада, но адаптирован под особенности уличного профиля. Он имеет семь оконных осей на первом этаже и восемь на втором, что отражает внутреннюю планировку здания. Боковые части фасада украшены неглубокими ризалитами, которые повторяют мотивы основного фасада, создавая гармоничный и целостный вид здания.

Здание со стороны улицы Попова не выглядит "задним двором", сохраняя статус парадного фасада и работая на городской пейзаж со всех видимых ракурсов.

Планировка первого этажа

Первый этаж здания был полностью подчинен его коммерческому назначению. Здесь располагались торговые залы, которые обеспечивали хороший свет и удобный доступ для покупателей. Самый крупный зал был расположен в правом крыле и имел значительный пролет. Для перекрытия этого пространства были использованы массивные столбы, которые делили помещение на конструктивные пролеты, но сохраняли ощущение открытого, просторного объема.

Дом имел четыре входа, один из которых вел не в торговые помещения, а к лестнице, ведущей на верхние этажи. Это решение позволяло разделить потоки посетителей магазинов и жильцов, обеспечивая удобство и приватность.

