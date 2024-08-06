В США предсказали цели последнего контрнаступления ВСУ

Украинская армия из-за отчаянного положения может попытаться провести последнее контрнастулпение и попытаться зайти на Запорожскую АЭС. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Есть разговоры, что украинцы собираются попытаться провести последнее отчаянное контрнаступление, чтобы захватить атомную электростанцию в Запорожье", — заявил американский военный эксперт.

Однако он все же сомневается, что Киев может пойти на такой отчаянный шаг.

Кроме того, Джонсон высказался и об успехах российских войск. По его словам, на данный момент ВС РФ продолжают совершать все больше прорывов на фронте, а темпы боевых действий расту.

Фото: commons.wikimedia.org/Leo211