В США предсказали цели последнего контрнаступления ВСУ

Украинская армия из-за отчаянного положения может попытаться провести последнее контрнастулпение и попытаться зайти на Запорожскую АЭС. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Есть разговоры, что украинцы собираются попытаться провести последнее отчаянное контрнаступление, чтобы захватить атомную электростанцию в Запорожье", — заявил американский военный эксперт.
Однако он все же сомневается, что Киев может пойти на такой отчаянный шаг.
Кроме того, Джонсон высказался и об успехах российских войск. По его словам, на данный момент ВС РФ продолжают совершать все больше прорывов на фронте, а темпы боевых действий расту.
Фото: commons.wikimedia.org/Leo211
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