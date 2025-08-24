Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:22

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в сибирских аэропортах

Массовые задержки рейсов в аэропортах Сибири затронули более 1500 пассажиров

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о масштабных задержках авиарейсов в семи сибирских аэропортах. По данным ведомства, более 1500 пассажиров не могут вылететь по расписанию из-за позднего прибытия воздушных судов.

Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропортах Кемерово, Новокузнецка и Барнаула. В Кемерово задержаны рейсы авиакомпании "Северный ветер" в Санкт-Петербург и Сочи, где ожидают вылета свыше 350 человек, включая 20 детей.

В Новокузнецке тот же перевозчик перенес вылеты в Казань и Санкт-Петербург, оставив в зале ожидания более 300 пассажиров, среди которых 37 детей. В Барнауле не состоялись вылеты в Москву и Екатеринбург авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Red Wings, где около 300 человек ждут посадки.

Также задержки зафиксированы в Омске, Горно-Алтайске, Норильске и Томске. В этих городах десятки пассажиров, включая детей, вынуждены ожидать вылета в Оренбург, Новосибирск и Казань.

Надзорное ведомство организовало в аэропортах мобильные приемные для защиты прав граждан. Сотрудники прокуратуры проводят проверки и контролируют соблюдение законодательства в области авиаперевозок, включая предоставление пассажирам положенных услуг при задержках рейсов. Для оперативного реагирования на проблемы граждан организована горячая линия Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.





