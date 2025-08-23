БПЛА нарушил движение поездов: пассажиры столкнулись с масштабными задержками

В Ростовской области произошел серьезный сбой в движении железнодорожного транспорта, вызванный падением беспилотного летательного аппарата. Инцидент привел к повреждению контактной сети, что потребовало экстренной остановки движения для обеспечения безопасности.

По последней информации, предоставленной пресс-службой ОАО «Российские железные дороги», благодаря оперативной работе восстановительных бригад движение удалось возобновить в сжатые сроки. Несмотря на это, последствия происшествия продолжают сказываться на графике. В настоящее время задержки в пути испытывают более трех десятков составов дальнего следования. Максимальное время опоздания некоторых рейсов достигает почти четырех часов.

В компании заверили, что сотрудники поездных бригад прилагают все возможные усилия, чтобы максимально сократить время отставания от графика и обеспечить пассажирам необходимый комфорт в пути.

Для информирования граждан о текущей ситуации организована рассылка SMS-уведомлений. Актуальные данные о движении каждого конкретного поезда доступны в режиме реального времени через официальное мобильное приложение перевозчика, на сайте и по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов.