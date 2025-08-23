Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
РЖД Тымовск 2016-06 7
РЖД Тымовск 2016-06 7
© commons.wikimedia.org by Сергей Болашенко is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 11:03

БПЛА нарушил движение поездов: пассажиры столкнулись с масштабными задержками

Падение дрона в Ростовской области вызвало задержание около 40 поездов

В Ростовской области произошел серьезный сбой в движении железнодорожного транспорта, вызванный падением беспилотного летательного аппарата. Инцидент привел к повреждению контактной сети, что потребовало экстренной остановки движения для обеспечения безопасности.

По последней информации, предоставленной пресс-службой ОАО «Российские железные дороги», благодаря оперативной работе восстановительных бригад движение удалось возобновить в сжатые сроки. Несмотря на это, последствия происшествия продолжают сказываться на графике. В настоящее время задержки в пути испытывают более трех десятков составов дальнего следования. Максимальное время опоздания некоторых рейсов достигает почти четырех часов.

В компании заверили, что сотрудники поездных бригад прилагают все возможные усилия, чтобы максимально сократить время отставания от графика и обеспечить пассажирам необходимый комфорт в пути.

Для информирования граждан о текущей ситуации организована рассылка SMS-уведомлений. Актуальные данные о движении каждого конкретного поезда доступны в режиме реального времени через официальное мобильное приложение перевозчика, на сайте и по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму авиация МЧС тушит крупный пожар сухой травы 21.08.2025 в 20:55

Огонь в Крыму идёт быстрее машин: угроза Малиновке и Васильевке

У Лучевого сухая трава вспыхнула и пошла на Малиновку и Васильевку. Авиация МЧС и 160 спасателей сдерживают фронт огня опашкой и сбросами воды.

Читать полностью » КФУ: укус паука-осы в Крыму сравним с укусом обычной осы 20.08.2025 в 23:15

Жёлто-чёрное чудо Крыма: почему не стоит убегать от паука-осы

В Крыму всё чаще встречается паук-оса (Argiope bruennichi). Где он обитает? Опасен ли его укус? Какую роль играет в экосистеме этот яркий паук, похожий на осу?

Читать полностью » В Крыму раскрыли себестоимость бензина: опт растёт, розница пока сдерживается 20.08.2025 в 22:08

Водители Крыма в панике: чего ждать от цен на топливо осенью

Минтопэнерго Крыма раскрыло структуру цен на топливо: оптовые рекорды, логистика и влияние на розницу. Почему возникают перебои с Аи-95?

Читать полностью » Урожай винограда в Крыму снизится на фоне заморозков и засухи 20.08.2025 в 21:01

Потеря урожая: 20% белого винограда в Крыму под угрозой — климат взял своё

В Крыму началась уборка винограда, но из-за засухи и заморозков урожай может сократиться на 15-18%. Особенно пострадают белые сорта. Что ждет виноделов?

Читать полностью » Аксёнов: водители проводят в очередях на Крымском мосту до шести часов 19.08.2025 в 18:25

Крымский мост: движение рекордное, ожидание — ещё больше

Крымский мост пропускает более 600 авто в час, но время ожидания достигает 6 часов. Власти Крыма принимают меры для облегчения ожидания водителей на Крымском мосту.

Читать полностью » Новый автобусный маршрут связал Евпаторию и Геническ 19.08.2025 в 17:27

Крым и Херсонская область стали ближе: новый автобусный маршрут — расписание и цены

Запущен новый автобусный маршрут Евпатория-Геническ! Узнайте расписание, цену билета и маршрут следования автобуса, соединяющего Крым и Херсонскую область.

Читать полностью » Аксёнов: ситуация с обеспечением Крыма бензином АИ-95 стабилизируется в течение месяца 19.08.2025 в 15:24

Бензиновый шторм в Крыму: власти обещают скорое затишье

Власти Крыма обещают нормализацию поставок АИ-95 в течение месяца. Дефицит вызван логистическими сложностями и ростом спроса на бензин.

Читать полностью » Shot: Около 10 взрывов прогремело в небе над Волгоградом 19.08.2025 в 2:25

Система ПВО отразила атаку дронов над Волгоградом

В ночь на 18 августа в небе над Волгоградом раздалось около 10 взрывов. По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников, пытавшихся приблизиться к городу. Местные жители сообщили Shot, что первые хлопки прозвучали около 01:20, а затем последовала серия новых взрывов.

Читать полностью »

Новости
ПФО

Министр строительства РФ оценил масштабные проекты реновации Перми
ДФО

Биробиджанские спасатели получили от МЧС РФ новый автопарк и беспилотники
Садоводство

Как вырастить грибы на даче: советы агронома Алексея Володихина
Красота и здоровье

Грелин и голодная злость: как избежать раздражительности из-за голода – совет экспертов
Дом

ТОП-5 ошибок в домашнем освещении, из-за которых страдает уют
Садоводство

Календула и лук защищают участок от змей благодаря эфирным маслам
Спорт и фитнес

Мельгунов: нарушение нейромышечной связи мешает развивать целевые группы мышц при тренировках
Красота и здоровье

Врач Чернышова: апатия и усталость часто связаны с анемией, гипотиреозом и дефицитом витамина D
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru