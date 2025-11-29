Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:24

Письмо, которое заблудилось во времени: как обычная корреспонденция превратилась в судебную историю о борьбе за справедливость

Задержка письма на 82 дня признана нарушением прав потребителя — ФедералПресс

Неожиданно долгий путь простого письма обернулся судебным разбирательством и компенсацией для его получателя. Лишь спустя месяцы после отправки корреспонденция из Майкопа дошла до адресата в посёлке Эльбан, об этом сообщает издание "ФедералПресс".

Нарушение сроков и позиция суда

Житель Эльбана решил оспорить действия почтового оператора, когда срок ожидания превысил разумные рамки. Его письмо, отправленное 21 марта 2025 года, было вручено только 11 июня — почти три месяца спустя. В материалах суда подчеркивалось, что норматив доставки на этом направлении составляет всего 13 дней. Такого расхождения оказалось достаточно, чтобы признать работу оператора ненадлежащей.

В объединённой пресс-службе судов Хабаровского края сообщили о результатах рассмотрения и представили единственную прямую цитату из дела.

"Письмо, отправленное из Майкопа (р. Адыгея) 21.03.2025, было получено адресатом в п. Эльбан только 11.06.2025. Его путь занял 82 дня при установленном нормативом сроке в 13 дней", — отмечается в издании "ФедералПресс".

Эта формулировка стала ключевым аргументом, положенным в основу решения суда.

Компенсация и последствия для оператора

Суд квалифицировал задержку как грубое нарушение прав потребителя. Такое определение означает, что организация не выполнила обязательства по предоставлению услуги надлежащего качества. Кроме того, в процессе рассмотрения было установлено, что длительная задержка повлекла для истца не только неудобства, но и моральный ущерб, требующий компенсации.

В итоге с "Почты России" взыскали 4652 рубля. В эту сумму вошли компенсация морального вреда и штраф, предусмотренный законом о защите прав потребителей. Решение вступило в силу и стало примером того, как даже единичный случай несоблюдения сроков может привести к юридическим последствиям для оператора связи.

