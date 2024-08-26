Свобода слова и задержания: арест Дурова усиливает напряжение между Францией и Россией

Задержание Павла Дурова во Франции обостряет отношения между Парижем и Москвой

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции стало причиной нового витка напряженности между Парижем и Москвой, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на слова французского чиновника.

Французские СМИ ранее информировали, что в воскресенье вечером срок содержания Дурова под стражей был продлен. Инцидент произошел в субботу, когда Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже после прибытия из Азербайджана. Сообщается, что он числился в списке разыскиваемых лиц во Франции.

Wall Street Journal отмечает, что Telegram широко используется в странах постсоветского пространства, в том числе для распространения информации о конфликте между Россией и Украиной. Издание также предполагает, что Дуров может представлять интерес для западных спецслужб, желающих получить доступ к зашифрованным сообщениям в Telegram.

По данным французских СМИ, местные власти подозревают Дурова в причастности к ряду серьезных преступлений, включая терроризм, торговлю наркотиками, мошенничество и отмывание денег. Французский журналист Сирил Амурский уточняет, что основателю мессенджера может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Между тем, посольство России во Франции заявило РИА Новости, что французские власти пока избегают сотрудничества по поводу задержания Дурова, что вызывает дополнительную обеспокоенность в Москве.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)