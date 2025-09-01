Российский траулер без улова вызвал тревогу у таиландских военных

Тайские военные перехватили в территориальных водах у побережья Пхукета российское рыболовное судно «Билене». Инцидент произошёл после того, как корабль привлёк внимание ВМС Таиланда. При проверке на борту не обнаружили ни рыбы, ни рыболовного оборудования, ни других запрещённых предметов. Об этом пишет SHOT.

Как выяснилось, судно 1986 года постройки следовало под флагом Вануату из России в Бангладеш для последующей утилизации. Известно, что ранее, в 2008 году, этот траулер уже задерживали у берегов Камчатки по подозрению в контрабанде топлива.

По последним данным, «Билене» направляется в Читтагонг — один из крупнейших в мире центров по разборке судов, где его планируют продать на металлолом.

Как отмечают эксперты, это происшествие напомнило о недавней операции испанской Гражданской гвардии, которая совместно с правоохранительными органами Великобритании, Марокко, Португалии, Франции и Управлением по борьбе с наркотиками США перехватила в Атлантике буксир под камерунским флагом с крупной партией кокаина на борту.





