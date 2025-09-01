Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
рыболовное судно
рыболовное судно
© freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:12

Российский траулер без улова вызвал тревогу у таиландских военных

SHOT: Таиланд задержал российское судно вблизи Пхукета для проверки

Тайские военные перехватили в территориальных водах у побережья Пхукета российское рыболовное судно «Билене». Инцидент произошёл после того, как корабль привлёк внимание ВМС Таиланда. При проверке на борту не обнаружили ни рыбы, ни рыболовного оборудования, ни других запрещённых предметов. Об этом пишет SHOT.

Как выяснилось, судно 1986 года постройки следовало под флагом Вануату из России в Бангладеш для последующей утилизации. Известно, что ранее, в 2008 году, этот траулер уже задерживали у берегов Камчатки по подозрению в контрабанде топлива.

По последним данным, «Билене» направляется в Читтагонг — один из крупнейших в мире центров по разборке судов, где его планируют продать на металлолом.

Как отмечают эксперты, это происшествие напомнило о недавней операции испанской Гражданской гвардии, которая совместно с правоохранительными органами Великобритании, Марокко, Португалии, Франции и Управлением по борьбе с наркотиками США перехватила в Атлантике буксир под камерунским флагом с крупной партией кокаина на борту.


Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Shot: Полиция вышла на след киллера после убийства экс-спикера Верховной Рады Парубия 30.08.2025 в 14:45

Убийство в центре Львова: застрелен один из идеологов Евромайдана

Во Львове совершено убийство бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. Инцидент произошел в середине дня на улице Академика Ефремова. По предварительной информации правоохранителей, нападение случилось в 12:10. Согласно свидетельствам очевидцев, нападение было спланированным и дерзким. 

Читать полностью » Бельгия предупредила ЕС о рисках конфискации российских активов для финансовой системы ЕС 30.08.2025 в 12:17

Евро под ударом: почему Бельгия выступила против планов ЕС по российским активам

Бельгия заняла принципиальную позицию, выступив против полной конфискации замороженных активов Российской Федерации. Официальная точка зрения была озвучена главой внешнеполитического ведомства королевства Максимом Прево накануне неформальных переговоров министров иностранных дел государств ЕС в Дании.

Читать полностью » Глава Евродипломатии Каллас заявила об условиях возврата замороженных активов России 30.08.2025 в 12:13

Без компенсации не вернуть: в ЕС озвучили главное условие для разблокировки российских активов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас четко обозначила условие, при котором возможно возвращение России её активов, заблокированных в юрисдикции Евросоюза. По её словам, это может произойти только после полной выплаты Москвой репараций Украине за причиненный ущерб. Возврат активов напрямую увязан с компенсацией ущерба.

Читать полностью » Зеленский законодательно закрепил термины 29.08.2025 в 21:05

Киев вводит в правовое поле терминологию, связанную с текущим конфликтом

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, официально вводящий в правовое и информационное поле страны термины «рашизм» и «война за независимость Украины». Соответствующее решение было опубликовано на президентском сайте. 

Читать полностью » В Индии 17-летняя ученица родила в школьном туалете 29.08.2025 в 20:54

Скандал в интернате: скрытая беременность ученицы закончилась родами в школе

В индийском городе Ядгир (штат Карнатака) произошел шокирующий инцидент — 17-летняя ученица государственной школы-интерната родила ребенка в школьном туалете. По данным The Times of India, ни сотрудники учебного заведения, ни администрация общежития не подозревали о беременности девятиклассницы до момента родов.

Читать полностью » В Белом доме не исключили силовой сценарий в отношении Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком 28.08.2025 в 23:47

Вашингтон завил, что может ответить на наркопоток из Венесуэлы

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о готовности американской администрации задействовать все доступные инструменты для противодействия наркотрафику из Венесуэлы. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном применении военной силы против Каракаса.

Читать полностью » Трамп выразил скептицизм относительно подходов Зеленского и Европы к урегулированию конфликта 28.08.2025 в 21:14

Нереалистичные ожидания: почему Вашингтон теряет интерес к украинскому урегулированию

Американский лидер Дональд Трамп выразил разочарование в связи с позицией украинского руководства и европейских партнеров по вопросу разрешения продолжающегося военного противостояния. Согласно информации, распространенной авторитетным изданием The Atlantic, Вашингтон считает выдвигаемые условия неприемлемыми и далекими от реальности.

Читать полностью » Канцлер Германии Мерц исключил возможность двусторонней встречи лидеров России и Украины 28.08.2025 в 21:05

Дипломатическое танго без партнера: почему саммит Путин-Зеленский не состоится

Канцлер Германии Фридрих Мерц официально подтвердил, что встреча между Путиным и Зеленским не планируется. Такое заявление прозвучало в ответ на растущие международные спекуляции о потенциальных переговорах между лидерами двух стран.

Читать полностью »

Новости
ЦФО

Филиалы ведущих медицинских вузов открылись в Брянске и Липецке для подготовки местных кадров
Садоводство

Горчица – секретный ингредиент для богатого урожая редиса: пошаговая инструкция
Мир

Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины на американские товары до нуля
Красота и здоровье

Учёные: после 30 лет люди теряют до 8% мышечной массы ежегодно
Мир

Путин на саммите ШОС укрепил стратегический альянс с Китаем в условиях западного давления
Еда

Кулинары рассказали, как сделать ажурные блины с дырочками при добавлении газированной воды
Красота и здоровье

Врачи: напитки с ромашкой, куркумой и вишней ускоряют обновление кожи во сне
Спорт и фитнес

Профессор Эллен Андерсон: с возрастом уменьшается число мышечных волокон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru